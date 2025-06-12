Aile Hekimliği Rehberi Yayınlandı

AİLE HEKİMLİĞİ REHBERİ YAYIMLANDI

Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimler ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan tüm personel için hazırlanan “Aile Hekimliği Rehberi” yayımlandı. Rehberin tanıtımını yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Aile Hekimliği Sistemimizi ve Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmek amacıyla somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Aile Hekimliği Rehberi’ni yayımlayarak yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

HEKİMLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Rehber hakkında detay veren Memişoğlu, “Başvuru kaynağı niteliğindeki rehber ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini destekleyecek, alanda uygulama birliğinin sağlanmasını kolaylaştıracak, sahadaki sorunlara mevzuata dayalı çözüm önerileri sunulmasına katkı sağlayacağız” dedi. Bakan, bu kapsamlı eserin sağlık camiası ve sağlık sistemi için hayırlara vesile olmasını dilerken, birinci basamak sağlık hizmetlerini daha ileriye taşıma kararlılığını yeniden vurguladı.