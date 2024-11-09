Aile Hekimliği Sisteminin Önemi Vurgulandı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLERLEME

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Antalya’da gerçekleştirdiği basın açıklamasında sağlık yatırımları ve hizmetlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Bakan Memişoğlu, “Antalya’da sağlık hizmetlerini ve yatırımlarımızı değerlendirip, üniversite ve hastanelerimizi ziyaret edeceğiz. Sağlık hizmetine vatandaşların, en rahat erişebildiği ülkelerden bir tanesiyiz” diye belirtti.

KORUYUCU HEKİMLİK ÖNCELİĞİ

Ayrıca, bakan, “Dünyanın en kapsayıcı ve en kapsamlı sağlık hizmetlerinden birisini sunuyoruz. Öncelikli hedefimiz daha önce de dile getirdiğim gibi temel sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimlik” diye ekledi. Vatandaşların sağlıklı kalmasını sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmalara vurgu yaparak, “Daha çarpıcı bir şekilde ifade etmem gerekirse; biz hastalık bakanlığı değil; Sağlık Bakanlığıyız” şeklinde konuştu.

AİLE HEKİMLİĞİNE ÖNEM

Bütün bu hedeflere ulaşabilmek için, aile hekimliği sisteminin daha etkili ve verimli hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Memişoğlu, “Aile hekimlerimize güveniyor ve sağlığımızın teminatı olarak görüyoruz” dedi. Bu açıklamalar sağlık sistemi üzerindeki olumlu etkileri ve gelecekteki projeksiyonları gösteriyor.