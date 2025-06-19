AİLE Hekimliği Uygulamaları Artık Genişliyor

AİLE HEKİMLİKLERİNDEN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI

Bakanlık sağlık hizmetlerinde önemli bir değişiklik yaparak aile hekimliklerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının uygulanabilmesine olanak sağladı. Aile Sağlığı Merkezleri, bu yeni sistem sayesinde “merdiven altı” olarak tanımlanan uygulamaların engellenmesine yardımcı olacak. Aile Hekimliği Kanunu’ndaki değişiklikle, aile hekimleri artık hafta sonları ve resmi tatil günlerinde akupunktur ile fitoterapi uygulayabiliyor.

AİLE HEKİMLERİ ARTIK SERTİFİKA SAHİBİ OLABİLECEK

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, bu yeni uygulamalarla ilgili olarak, aile hekimlerinin bu tıp dallarında sertifikaya sahip olmaları gerektiğini belirtti. “Şu anda 1000’in üzerinde akupunktur ve 400’ün üzerinde fitoterapi sertifikasına sahip aile hekimimiz mevcut” dedi. 15 Haziran’da başlayan bu yeni uygulama, sağlık hizmetlerini daha erişilebilir hale getirecek. Sertifika sahibi aile hekimleri, bulundukları ildeki sağlık müdürlüklerine başvurarak akupunktur veya fitoterapi uygulama hakkına sahip olabiliyor.

KORUYUCU SAĞLIK ALANINDAKİ FAYDALAR

Demirkol, geleneksel tamamlayıcı tıbbın birçok hastalığın önlenmesinde önemli katkılar sağladığını ifade etti. “Akupunktur, özellikle sigara bırakma gibi durumlarda kullanılmakta. Obezite ile ilgili olumlu etkileri de bilimsel olarak kanıtlanmış durumda” diyen Demirkol, bu tedavi yöntemlerinin yüksek tansiyon, karın ağrıları ve migren gibi birçok soruna da yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca, fitoterapinin diyabet gibi hastalıklarda da etkili olduğu gözlemleniyor.

KONTROLLÜ HİZMETLERİN ÖNEMİ

Demirkol, sadece hekimlere sertifika verilmesinin önemine vurgu yaparak, “Sertifikası olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmemiş uygulamaların yanı sıra ‘merdiven altı’ uygulamaların büyük yan etkileri olabiliyor” dedi. Aile sağlık merkezlerinde sağlanan bu kontrollü hizmet ile bu tür olumsuz etkilerin önüne geçileceğini belirtti. Ayrıca, sağlık müdürlükleri kontrolünde, sertifika sahibi hekimlerin bu hizmeti en etkili şekilde sunacağından emin olduğunu vurguladı. Aile hekimliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü de belirtti.