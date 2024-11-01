Aile Hekimliği Uygulamaları Hakkında Açıklama Yapıldı

YENİ AİLE HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 30 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğiyle ilgili hekimlere ve halka seslendiği videolu açıklamasını paylaştı. Sağlık Bakanlığının sosyal medya platformlarında da yayımlanan bu açıklamada, sağlık sektörünün dünyanın en önemli alanlarından biri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, Bakanlık olarak sürekli gelişen bir sağlık sistemi oluşturma hedefiyle aile hekimliğini etkili ve verimli hale getirmek için bir süredir çalıştıklarını belirtti.

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞMALARI

Alanlarında deneyime sahip olan bir ekip ile çok sayıda hekim ve paydaşla görüşerek yönetmeliğin hazırlandığını, bu sürecin kamuoyu ve sağlık çalışanlarıyla paylaşıldığını ifade eden Memişoğlu, “Kuşkusuz temel sağlık hizmetleri noktasında aile hekimliği, birinci basamakta çok mühim bir yer tutuyor. Aile hekimliğinin ikinci ve üçüncü basamakla entegrasyonu, sağlık hizmeti sunumunda kritik önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı olarak da en temelde vatandaşımızın sağlık hizmetine temas ettiği ilk noktanın ‘aile hekimi’ olmasını istiyoruz. Önceliğimiz, hastalanmadan vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmektir.” dedi.

ARTAN HASTA SAYISI VE TEMEL HIZMETLER

Hekim başına düşen hasta sayısının 4 binden 3 bin 500’e düşürüldüğünü söyleyen Memişoğlu, “Aile hekimlerimiz müsterih olsunlar. Hasta sayısını azaltarak vatandaşlarımıza aile hekimliklerince ayrılan süreyi artırıyoruz, kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerin etkin yapılmasını teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.

KAMUOYUNA GÜVEN ÇAĞRISI

Yeni yönetmelik değişikliği ile toplumun hastalık yüküne göre hizmet planlaması yaptıklarını, özellikle kronik hastaların ve 65 yaş üstü bireylerin etkin takibi sayesinde hastalıkların azaltılması ve akılcı ilaç kullanımının teşvik edilmesini hedeflediklerini belirten Memişoğlu, “Vatandaşlarımızdan tek bir isteğim var; sağlıkla alakalı herhangi bir endişeleri olduğunda akıllarına ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvensinler” diye ekledi.