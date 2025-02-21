Aile Hekimliği Uygulaması Yeniden Düzenleniyor!

YENİ DÜZENLEME İLE HIZLI DEĞİŞİM

Yeni yönetmeliğe göre, vatandaşlar artık 1 ay içinde aile hekimini değiştirebiliyor. Farklı illerde ikamet eden kişiler için aile hekimi değişimi çok daha hızlı ve pratik hale getiriliyor. Önceki sistemde aile hekimleri başına 4 bin kişi düşerken, yeni düzenleme ile bu sayı 3 bin 500’e düşüyor.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE HİZMETLER

Yeni açılacak aile sağlığı merkezleriyle, yoğun bölgelerdeki aile hekimliği birimlerine olan aşırı talep dengeleniyor. Artık, entegre sağlık hizmeti veren aile hekimliği birimleri 7/24 hizmet veriyor. Ancak, aile hekimleri defin ruhsatı ve adli ölü muayenesi gibi işlemlerden muaf tutuluyor.

Boşalan aile hekimliği birimlerinin uzmanlar tarafından öncelikli olarak tercih edilebileceği ifade ediliyor. Aile sağlığı çalışanlarının belirlenmesi 1 ay ile sınırlandırılıyor. Eğer bu süre içinde personel bulunamazsa, atamalar il sağlık müdürlükleri tarafından yapılıyor. Bu yeni düzenlemeyle daha etkin, erişilebilir ve kaliteli bir aile hekimliği hizmeti sunulması hedefleniyor.