Aile Hekimliği Üzerine Yanlış Algılar Yok

AİLE HEKİMLERİNDEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Aile hekimleri, geçen hafta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ aleyhine üç günlük bir iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Hekimler, söz konusu yönetmeliğin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Tartışmalar sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu durumun bir ‘algı operasyonu’ olduğunu dile getirerek, “Paramızı kesiyorlar, ilaç yazmamızı engelliyorlar deniyor. Biz hiçbir hekimin parasını kesmiyoruz. Hiçbir hekimin ilaç yazması veya tanısıyla ilgili müdahale yapmıyoruz” ifadesini kullandı.

AİLE HEKİMLİĞİNİ ETKİNLEŞTİRME AMAÇLI DÜZENLEMELER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Memişoğlu, aile hekimleriyle ilgili yapılan eleştirileri yanıtlayarak, “Aile hekimliğini daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız şey, sadece aile hekimliğinin işleyişini ikinci basamak sağlık hizmetleriyle entegre edip daha verimli hale getirmektir. Ancak bu konuda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz” dedi.

TEŞVİK VE ÖDEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bakan Memişoğlu, sistemle ilgili bilgiler vererek, “Aile hekimine eğer önceki dönemine göre hastalar bir sene sonra daha az gidiyorsa, bir aile hekimi bir yıl önceki döneme göre hastalarını ikinci ve üçüncü basamağa daha az yönlendiriyorsa bu durum bölgedeki insanların daha sağlıklı olduğunu gösterir. Yani daha az sevk yapılan bölgelerdeki nüfusun sağlık durumu daha iyi demektir. Biz ona teşvik, ilave ödeme veriyoruz” şeklinde konuştu.

ÖDEMELERDE KESİNTİ YOK

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin ödemelerinin kesildiği iddialarının asılsız olduğunu ifade ederek, “Biz aile hekimlerinden ödeme kesmiyoruz. Eğer bir aile hekimi, önceki dönemde daha fazla ilaç yazmışsa aynı ödemeyi alacak. Ama daha az ilaç yazıyorsa, biz ona biraz daha ödeme yapıyoruz. Burada bir algı operasyonu yapılıyor ‘Paramızı kesiyorlar, ilaç yazmamızı engelliyorlar’ deniyor. Biz hiçbir hekimin parasını kesmiyoruz ve hiçbir hekimin ilaç yazması veya tanısına müdahale etmiyoruz” dedi.