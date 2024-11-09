Aile Hekimliği Yönetmeliği Üzerine Açıklama

ANTALYA ZİYARETİNİN DETAYLARI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya’da gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Valilik binasına uğradı. Memişoğlu, burada yaptığı toplantının ardından aile hekimlerini ilgilendiren yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bakan, aile hekimliği sistemini etkin ve verimli hale getirmek gerektiğine dikkat çekerek, “Aile hekimlerimize güveniyor ve sağlığımızın temeli olarak görüyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Göreceksiniz; bu yönetmelik, sonuçları itibarıyla eş zamanlı olarak vatandaşlarımızı da sağlık çalışanlarımızı da memnun edecektir” dedi.

YANLIŞ ANLAŞILMALARA YANIT

Memişoğlu, günümüzde dezenformasyonun yaygın olduğunu vurgulayarak, “Olgular değil, algılar belirleyici olabiliyor” şeklinde konuştu. Sosyal medyada dolaşan “Aile hekimlerinin bundan sonra ilaç yazamayacağı; ilaç yazması durumunda maaşlarından kesinti yapılacağı” iddialarını net bir dille yalanladı. Bakan, Sağlık Bakanlığı olarak belirtilen yeni yönetmeliğin aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmediğini ve reçete yazma özgürlüğünü kaldırmadığını açıkladı.

ENTEGRASYON VE KULLANIM STRATEJİLERİ

Aile hekimliğini hastanelerle entegre etme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Bakan Memişoğlu, akılcı olmayan ilaç kullanımı ile ilgili de önemli bir uyarıda bulundu. “Akılcı olmayan ilaç kullanımı, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine ve hastalıkların tekrarlamasına neden oluyor” dedi. Ayrıca, aile hekimlikleri için hastalık yüküne göre bir uygulama yönetmeliği hazırlandığını söyledi. Hastanelerde aile hekimleri için ayrı randevu kontenjanları oluşturulması, onların kendi hastalarına randevu alabilmesine olanak tanıdığı belirtildi. Bakan, “Sağlıkta değer bazlı bir yaklaşıma aile hekimliği üzerinden bir başlangıç yaptık” diyerek, iyi hekimlik yapan aile hekimlerinin gelirinin artırılacağını ifade etti. Ayrıca, “Onlar bizlerin ve toplumumuzun baş tacı” diye ekledi.