Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Güncelleme Yapıldı

AİLE HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği yönetmeliğinde önemli bir değişiklik yaptı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, bir hekim başına düşen hasta sayısı 4 binden 3 bin 500’e indirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu gelişmeyi duyurarak, “Vatandaşımızın sağlık hizmetine temas ettiği ilk noktanın aile hekimi olmasını istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

HEKİM SAYISINDA AZALMA

Yeni düzenleme sayesinde aile hekimlerinin daha az sayıda hasta ile ilgilenmesi sağlanıyor. Bu durum, doktor- hasta ilişkisini güçlendirerek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Bakan Memişoğlu’nun belirttiği gibi, insanların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bu değişiklik, büyük öneme sahip.

HALK SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Aile hekimliğinin öncelikli hedefi, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha yakın, etkili ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak. Sağlık Bakanlığı’nın bu tür düzenlemeleri, halk sağlığını iyileştirme amacı taşıyor. Bakan Memişoğlu, gelecek dönemde aile hekimliği hizmetlerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.