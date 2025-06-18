Aile Hukuku Düzenlemeleri Meclis’e Sunulacak

ADALLET BAKANI YILMAZ TUNÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Aile hukukuyla ilgili düzenlemeleri kısa süre içerisinde Meclis’imizin takdirine arz edeceğiz. Özellikle boşanma davalarının uzun sürmemesi, kişilerin bir an önce bir sonraki hayatlarını kurabilmeleri, aile kurumunun zedelenmemesi, çocukların ve kadınların yıpranmaması açısından yeni bir dönem başlatmak istiyoruz” dedi. Bakan Tunç, TBMM’de, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde 264 hedefin bulunduğunu belirten Tunç, “Bu hedefler, hem yargı teşkilatının insan kaynakları ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik hem ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik. Ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çok sayıda hedef var” diye aktardı.

Cezasızlık Algısını Ortadan Kaldıracak Düzenlemeler

Bakan Tunç, ceza adalet sistemiyle ilgili hazırladıkları yargı paketi taslağını milletvekillerinin değerlendirmesine sunduklarını vurguladı. “Bir kısmı yasalaşmış durumda, yasalaşan konular oldukça önemli. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik tedbiri ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Gelecekte, bir yıllık maktu denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmek için kişiler koşullu salıverme süresine ne kadar gün kalmışsa, onun onda birini yatmak zorunda. Artık sadece imza atıp cezaevinin kapısından dönmek mümkün olamayacak” şeklinde ifade etti.

Boşanma Davalarında Yeni Yaklaşımlar

Bakan ayrıca, “Boşanma davalarının, maddi tazminat davalarından ayrı görüldüğü bir süreç oluşturuyoruz. Anlaşmalı boşanma davalarında, şu anki 1 yıllık bekleme süresini kaldırıyoruz. Bu, mağduriyetlerin önüne geçme çabası. Ayrıca adli tatilde de aile hukukundan doğan davaların görülmesi gerekiyor” diye belirtti. Bakan Tunç, aile ara buluculuğu sistemini boşanma davalarında uygulamayı düşündüklerini ifade ederek, ailenin korunmasına yönelik adımlar atıldığını da ekledi.

Kadına Şiddet Konusunda Yasal Düzenlemeler

Bakan Tunç, kadına şiddet konusunda yasal düzenlemeler yapılacağına da vurgu yaptı. “Aile Yılı” kapsamında, özellikle kadına şiddeti önleme, çocukların korunması ve uzun süren boşanma davalarında kadınların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla taslaklar oluşturulacağını belirtti. “Tüm bu yenilikler Meclis’in takdirine kalmış durumda ancak büyük ihtimalle ekim ayına sarkabilir” dedi.

Bakan Tunç, ayrıca, covid-19 ile ilgili düzenleme talepleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Bu taleplerin değerlendirmesi Meclis’in takdirinde, önümüzdeki yasama döneminde yeniden gündeme getirilip getirilmeyeceğine Meclis karar verecek” şeklinde konuştu. Son olarak, sağlık sorunları olan tutuklu bireylerle ilgili taleplerin değerlendirileceğini belirterek, “Bu noktada Adli Tıp Kurumu yetkilidir” ifadesini kullandı.