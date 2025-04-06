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Aile Kavgasında Damat Kaynanayı Yaraladı. Bursa’da Olay Sonrası Şüpheli Yakalandı

BURSA’DA AİLE İÇİ ŞİDDET: DAMAT KAYNANASINI BIÇAKLADI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde aileler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında damat, kaynanasını bıçaklayarak yaraladı.

KAVGA SIRASINDA ŞİDDETLİ ARBEDE YAŞANDI

Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi’nde daha önceden aralarında husumet bulunan aileler arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu damat Fatih K., kaynanası Birgül A.’yı göğsünden bıçakladı. Aynı arbede sırasında Mahmut A. ve Cevdet A. da darp edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri ise olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli Fatih K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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