Aile Kavgasında Damat Kaynanayı Yaraladı. Bursa’da Olay Sonrası Şüpheli Yakalandı

DAMAT, KAYNANASINI BIÇAKLAYARAK YARALADI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada damat, tartıştığı kaynanasını bıçakla yaraladı. Olay, Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi’nde meydana geldi.

KAVGA SIRASINDA ARBEDE ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce de sorun yaşayan aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Damat Fatih K., kaynanası Birgül A.’yı göğsünden bıçakladı. Aynı kavga sırasında Mahmut A. ve Cevdet A. da darp edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri ise kaçan şüpheli Fatih K.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.