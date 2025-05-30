Aile Korunmalı, Temel Değerdir

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ AİLENİN KORUNMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Ümit ediyorum, anayasada ilişkili bir çerçevesinde ailenin korunması, ailenin ana ve babadan müteşekkil ve evlilik bağıyla oluşan kutsal bir müessese olduğu anayasada da şüpheye yer bırakmayacak şekilde sarahatle yer almalıdır” şeklinde açıklama yaptı. Kurtulmuş, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve heyetini Divan Salonu’nda kabul etti. 1970’lerden itibaren aileyi hedef alan bir akımla mücadele ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, “Bu siyaset üstü bir meseledir. Hatta din ve diyanet üstü de bir meseledir. Sadece Türk toplumuna, sadece Müslümanlara ait bir hassasiyet değil. Dünyanın her yerinde toplumlarının geleceğini önemseyen herkesin ailesine sahip çıkması zorunludur” dedi.

AİLE YILI’NA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kurtulmuş, Türkiye’de 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin önemine vurgu yaparak, “Bu imza kampanyanızda Türkiye’de bizleri harekete geçirecek bir uyarıdır, bir işaret fişeğidir. Anayasada ailenin korunması, evlilik bağıyla oluşan kutsal bir müessese olduğuna dair belirlemenin yer alması gerekiyor. Bu tekliflerinizi önemsediğimi belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.

BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDAKİ GELİŞMELER

Başörtüsü konusuna da değinen Kurtulmuş, “Herkes dini inançları gereği, başörtüsü gereği, hangi kıyafetleri giymek istiyorsa toplumsal olarak yer alabilmektedir. Türkiye Millet Meclisi’nde birçok başörtülü milletvekili var” dedi.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ailenin güvence altına alınması için üç aylık bir çalışma yürüttüklerini belirtti. “İmza kampanyası düzenledik ve 5 milyon 293 bin imzayı topladık. Aile toplumu temeli, bu zarar gördüğünde toplum da parçalanır” dedi. Yalçın, imza kampanyalarında aile yapısının ana niteliği olan evliliğin altını çizecek şekilde güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

KAMUDA BAŞÖRTÜSÜNÜN ÖNÜ AÇILDI

Yalçın, kadınların başörtüsü ile kamuda çalışma imkanının sağlandığını belirterek, “12 milyon 300 bin imza topladık ve Cumhurbaşkanı 8 Ekim 2013’te bu konuda bir adım atarak kadınların kamuda hizmet sunabilme fırsatını yakaladı. Ancak o günden bugüne bazı uygulamalar toplumsal sıkıntılara yol açtı” diye ekledi.