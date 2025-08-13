Aile Korunması Toplantısı Yapıldı

SİİRT’TE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Siirt’te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın liderliğinde yapıldı. Toplantıda, yerel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Bunun yanı sıra, küresel riskler ve demografik dönüşüm gibi konular karşısında ailenin korunması, refah düzeyinin artırılması ve aile odaklı sosyal politikaların etkinliğinin yükseltilmesi konuları üzerine tartışmalar gerçekleştirildi.

AİLE İÇİN STRATEJİK HEDEFLER BELİRLENDİ

Toplantıda ayrıca, dijitalleşme sürecinde ailelere destek sağlanması ve afet ile acil durumlara karşı ailelerin dayanıklılığının güçlendirilmesine yönelik stratejik hedefler üzerinde duruldu. Vali Kızılkaya, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile İl Eylem Planı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras güçlü ailelerdir. Toplumu ve geleceği şekillendiren ailelerimizi güçlendirmek hepimizin ortak hedefi ve sorumluluğudur.” sözlerini kullandı. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.