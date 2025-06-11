Aile Kurumu Geleceğimizin Temelidir

AİLENİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ TEMEL ROLÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aileyi daha güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir toplumun temeli haline getirmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir” ifadesini kullandı. Bakan Göktaş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2’nci Bakanlar Toplantısı’nın yan etkinliğinde, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki “Güçlü Aileler, Güçlü Toplumlar: TDT Ülkelerinde Aileyi Destekleyici Politikalar” temalı etkinliğe katıldı.

AİLE KURUMUNUN ÖNEMİ

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, ailenin toplumları oluşturan temel yapı olduğuna dikkat çekti. “Aile, toplumların köküdür. Milletlerin istikbali aile kurumunun sağlamlığına bağlıdır. Aileye verilen önem hepimizin kültürel mirasında yer edinmiş bir değerdir. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur” şeklinde konuştu. 2025’in ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesiyle Türkiye’nin aile politikalarının vizyonunu yansıttığını belirtti.

TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN GETİRDİĞİ TEHDİTLER

Göktaş, küreselleşme, dijitalleşme ve toplumsal dönüşümlerin aile yapısını tehdit ettiğini ifade etti. Boşanma oranlarının artması ve evlilik yaşının yükselmesi gibi demografik trendlerin, birçok ülkenin ortak sorunları olduğunu vurguladı. “Yaşlanan nüfus, daralan iş gücü ve kuşaklar arası bağların kopması, sosyal politikaların yeniden düşünülmesini gerektiren kritik meselelardır” dedi. Ayrıca aşırı bireyselleşme ve tüketim kültürünün aileleri zayıflattığını belirtti.

Özellikle gençlerin zararlı akımlar ve sapkın ideolojilerle karşılaştığına işaret eden Göktaş, bu meselelerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini kaydetti. “Ortak değerlerimizi temel alan, çağın gerekleriyle uyumlu politikalar üretmek artık bir zorunluluktur. Yapacağımız her katkı, sadece bugüne değil, yarınlarımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza uzanacak bir iz bırakacaktır” diyerek, Türkiye’nin aile politikalarının kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.

AİLEYE YARDIMCI HİZMETLER

Göktaş, aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitimler ve yaşlılara yönelik bakım modelleri gibi hizmetlerin hayata geçirildiğini belirtti. 2025 Aile Yılı kapsamında çok boyutlu bir vizyon ortaya koyduklarını dile getiren Göktaş, ülke genelinde aile odaklı projelerin uygulandığının altını çizdi.

Aileleri destekleme amacıyla özel sektörle iş birlikleri sağlandığını belirten Göktaş, aile dostu kampanyalar ve genç çiftlere yönelik destek projelerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Bunun yanında aile içi iletişimi güçlendirmek ve dijital bağımlılıkla mücadele için çeşitli çalışmalara da devam edildiğini aktardı.

Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile toplumsal farkındalığı artırdıklarını vurgulayan Göktaş, aile yapısını güçlendiren politikaların uluslararası alanda yaygınlaşmasına öncülük edeceklerini belirtti. Aileyi medeniyet mirası olarak görmenin önemine de değindi ve Türk Devletleri’nin aile odaklı politikalar etrafında kenetlenmesini umut verici bulduğunu söyledi.