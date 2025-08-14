Aile Kurumu, Medeniyetin Temelidir

AİLENİN TEMELİ VE GELECEĞİ ÜZERİNE KONUŞMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam’da Anadolu Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Tüten Ocak: Ailenin Geleceği’ temalı 19’uncu Anadolu Buluşmaları’na katıldı. 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen bu buluşmalarda, 4 gün süresince dijitalleşmeden kültür endüstrisine, şehirleşmeden geleneğe kadar birçok farklı konu etrafında aile ile ilgili tartışmalar yapılacak. Etkinlik boyunca, 5 gün boyunca alanında uzman akademisyenler, sivil toplum çalışanları, iş insanları, siyasetçiler, yazarlar ve entelektüeller çeşitli oturumlarda düşüncelerini sunacak.

NÜFUS DEĞİŞİMİ VE DOĞURGANLIK ORANLARI

Bakan Göktaş, programın açılışında ailenin medeniyetin en eski ve köklü yapılarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Tarih boyunca görüyoruz ki toplum bilincinin aile etrafında güçlü bir şekilde örüldüğü dönemlerde, devletimiz ve milletimiz en parlak, en güçlü zamanlarını yaşamıştır. Bu nedenle ailenin zayıflaması, evlatlarımızın geleceğini, ülkemizin istikrarını sarsan büyük bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

Göktaş, son yıllarda Türkiye’de, dünya genelinde olduğu gibi, genç nüfus oranında büyük bir düşüş yaşandığını belirterek, “Doğum oranlarında da benzer bir azalma söz konusu. Doğurganlık hızında ülke tarihinin en düşük seviyesi olan 1,48’e kadar geriledik. Bu rakam, nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,1’in çok altında. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ülkemizde ortanca yaşın 60’a çıkacağı öngörülüyor. Düşünsenize, çocuksuz bir dünya. Nüfusun yarısı 60 yaş ve üstü olacak. Başka ülkeler de benzer düşüşler nedeniyle ciddi nüfus problemleri yaşıyor. Eğer biz, şimdiden önlem almazsak, benzer bir tabloyla karşılaşmamız kaçınılmaz. Çünkü nüfus meselesi, sadece ailelerin çocuk sayısı meselesi değildir.” dedi.

AİLE POLİTİKALARINI GÜÇLENDİRMEK

‘ Aile Yılı’ kapsamında son 7 ayda Türkiye genelinde 8 bin 395 etkinlik düzenlediklerini dile getiren Göktaş, “Eğitimler, seminerler, medya kampanyaları ve saha çalışmaları yaptık. Toplumun her katmanında aileyi merkeze alan güçlü bir bilinç oluşturduk. Tüm kurumlarımız seferberliğe geçmiş durumda. Bu sempozyuma katkıda bulunan üniversitelere de teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın koordinasyonunda aile yapımızı korumak ve güçlendirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. ‘Aile Yılı’ çerçevesinde açıkladığımız doğum yardımı ve çocuk destekleri, gençlere yönelik evlilik kredileri gibi teşvikler buna bir örnek. Bakanlık olarak kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla bütüncül bir yaklaşımla aile politikalarımızı daha da güçlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.