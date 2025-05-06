Aile Kurumunu Güçlendirmek İçin Zirve

AİLE KURUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA ZİRVE DÜZENLENDİ

Esenyurt Belediyesi, aile kurumunu güçlendirmek amacıyla “Aile Zirvesi” düzenledi. Zirve, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Uzman isimlerin katıldığı oturumlar, paneller ve atölye çalışmalarında, aile yapısının korunmasına yönelik çözüm önerileri sunuldu.

KÜRESEL DEĞİŞİM VE TEHDİTLER

Zirvede konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, son zamanlarda yaşanan küresel değişim ve dönüşümlerin aile kurumunu ciddi tehditlerle karşı karşıya getirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatan Aksoy, doğurganlık hızının azalmasının önemli bir tehdit olduğunu belirtti. Bu konuda belediye olarak gereken vurguyu yapmak istediklerini kaydetti.

AİLEYE YARDIM HİZMETLERİ

Aksoy, aile kurumunu desteklemek için ihtiyaç sahiplerine gıda, çocuk bezi ve mama yardımı yapıldığını, yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti sunulduğunu anlattı. Ayrıca, kreşler, aşevleri, mesleki kurslar, kanser taramaları ve aile danışmanlığı gibi çeşitli hizmetlerin de sağlandığını aktardı.