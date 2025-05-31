Aile Kurumunu Koruma Zorunludur

SEMPOZYUMUN SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından “21. Yüzyılda Aile Olmak” temasıyla düzenlenen “3. Uluslararası Aile Sempozyumu”nun sonuç bildirisi duyuruldu. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki sempozyumun kapanış oturumunda sonuç bildirisini İstanbul Aile Vakfı Araştırma Merkezi (İSAVAR) Başkanı Turgay Şirin okudu. Programda, günümüzde aile olmanın zorlukları ve aile kurumunun karşılaştığı güncel tehditler çok disiplinli bir bakış açısıyla ele alındı. Şirin, sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde 60’tan fazla bilim insanı ve uzmanın katıldığını, açılış ve kapanış oturumları dahil toplam 14 oturumun yoğun katılımla gerçekleştiğini belirtti.

YOĞUN KATILIMIN ANLAMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Şirin, sempozyuma gösterilen büyük ilgi ve katılımın aile konusundaki hassasiyeti ve aileye yönelik tehditlere karşı çözüm arayışını yansıttığını ifade etti. “Bu arayışa cevap verebilmek için aileyle ilgili yapılan çalışmaların niceliği ve niteliğinin artırılması zaruridir. Günümüzde aile kurumu, dijitalleşme, bireyselleşme, ekonomik belirsizlikler, kültürel çözülmeler ve demografik dönüşümler gibi çok boyutlu tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehditler, ailenin işlevselliğini ve sürekliliğini bile riske sokmaktadır.” dedi. Aile sorunlarının yapısal nitelik taşıdığına vurgu yaparak, köklü bir çözüm arayışının gerekliliğini dile getirdi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNE VURGU YAPILDI

Şirin, bilinçli nesillerin yetiştirilmesi ve eğitim kurumlarının bu yönde yapılandırılmasının kritik bir öneme sahip olduğunu kaydetti. “2025’in ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması açsından önemli bir adımdır. Ayrıca İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu, farklı ülkelerden aile politikaları temsilcilerini bir araya getirerek aile sorunlarını küresel düzeyde tartışma imkanı sağlamıştır. Uluslararası işbirliği, aile diplomasisi ile değişim süreçlerinde somut adımlar atılmasını temin etmelidir.” şeklinde konuştu. Aile yapısının korunmasının dünya genelinde bir mesele olduğunu belirtti.

BM HEDEFLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Şirin, aile kurumunun sürdürülebilirliğine yönelik yapılan çalışmaların BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. “Sürdürülebilir Ailenin Korunması” başlığının bu hedefler arasına dahil edilmesi gerektiğini söyledi. “Aile sorunlarının yalnızca ulusal politikalarla değil, küresel işbirlikleriyle ele alınması gerektiğini vurgulamak istiyorum.” dedi. Sempozyumun, günümüz ailesinin yaşadığı krizin çeşitli boyutlarını ortaya koyduğunu ifade ederek, çözüm için bütüncül bir yaklaşımın gerekliliğinin altını çizdi.

ÖNERİLER SUNULDU

Sempozyumun sonuç bildirisi, aileye yönelen saldırılara karşı zihinsel, akademik, politik ve hukuki direniş hattı oluşturmayı amaçladı. Şirin, şu önerileri sundu: “Uluslararası Aile Sözleşmesi: Aile dostu politikalar üreten ülkeler arasında aile yapısını korumaya yönelik bir sözleşme geliştirilmesi. Aile Enstitüleri: Üniversitelerde aile çalışmaları ve danışmanlık programlarının sistematize edilmesi. Gençlik ve Evlilik Politikaları: Gençler için evliliği kolaylaştırıcı desteklerin artırılması. Toplumsal Cinsiyet Eleştirisi: CEDAW gibi belgelerin etkilerinin yeniden değerlendirilmesi. Manevi Psikoloji Uygulamaları: Manevi danışmanlık ve ruhsal sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması. Aile Dostu Ekosistem: Kamu, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar arasında uyumlu bir hareketin hayati önemi vardır.” Dedi.

Sempozyum oturumlarına ve sonuç bildirisinin detaylarına, Aile Vakfının internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşmak mümkün. Kapanış oturumunda Şirin ile birlikte birçok akademik uzman da hazır bulundu.