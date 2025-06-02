Haberler

Aile Okulu Kursu Başarıyla Tamamlandı

ÖĞRENCİ ANNELERİNE DİPLOMA TÖRENİ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda “Aile Okulu Kursu”nu başarıyla tamamlayan annelere diploma verildi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve okulun iş birliği ile gerçekleştirilen bu kurs, okul müdürü Orhan Keskin’in destekleriyle hayata geçirildi.

EĞİTİM KONULARI

Kurs süresince öğrenci annelerine çeşitli konularda eğitimler sağlandı. Bu konular arasında çocuk ve oyun, sosyal ve duygusal gelişim, ahlaki gelişim ve değerler eğitimi, sağlıklı yaşam, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı ile çevre korunması bilinci yer aldı. Okul Müdürü Orhan Keskin, bu kurs programının ailelerin çocuklarının gelişiminde daha bilinçli, duyarlı ve etkin bir rol üstlenmelerini amaçladığını dile getirdi.

VELİLERE TEŞEKKÜR

Keskin, kursun sonunda öğrencilerin annelerine katılım belgeleri takdim edildiğini belirtti. Velilere kursa katıldıkları için teşekkür eden Keskin, bu tür eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

Nuray Duman, Kök Hücrele Hamile Kaldı

Antalya'da uzun süre çocuk sahibi olamayan Nuray Duman, kök hücre tedavisi ile hamile kaldı ve 'Umut Deniz' adını verdiği sağlıklı bir bebek doğurdu.
Haberler

Öznur Kurt, Kadın Girişimci Örneği

Bursa'da bir beyaz eşya firmasının tek kadın işletmecisi Öznur Kurt, azmiyle tüm kadınlara ilham veriyor. Anaokulu öğretmenliğinden teknik servis personeli olmaya, ardından patronluğa yükseldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.