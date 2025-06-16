Aile Olmanın Anlamını Yeniden Hatırlatıyor

AİLE SADETI DİZİSİ HİKAYESİ

Yaz döneminin en dikkat çekici hikâyelerinden biri olmaya aday olan Aile Saadeti, üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç ailenin bir araya gelmesiyle başlayan içten bir öyküyü izleyiciye sunuyor. Dizi tamamen kurgusal bir senaryoya dayanıyor ve gerçek yaşam öykülerinden uyarlanmış bir yapım değil. Komedi ve dram unsurlarını bir araya getiren Burak Aksak tarafından yazılan senaryo, izleyicilere eğlenceli anlar vaat ediyor. Üç farklı ailenin karşılaştığı yüzyıllık bir konakta, geçmişin izleri ve yarım kalmış duygularla dolu karakterler, bir arada yaşamak ve iyileşmek için mücadele ediyor. Her biri başka bir yerden gelen bu karakterler, ‘aile’ olmanın anlamını yeniden keşfediyor.

KADRODAKİ KARAKTERLER

Aile Saadeti’nin dikkat çekici kadrosunda birçok ünlü isim yer alıyor. Burak Dakak, Murat karakterini canlandırıyor. Murat, anneannesi Salime tarafından büyütülmüş, çok zeki ve becerikli bir genç. Kumar borcundan kaçan Murat, taşındığı konakta Gönül Hemşire’ye aşık olurken, geçmişi onun peşini bırakmıyor. Gönül, konağın sahibi Saadet Hanım’ın bakımını üstlenmiş olan bir hemşiredir. Kendi evi olmadığı için konağın bir odasında kalmayı sürdürür, Murat ile arasındaki ilişki ise zamanla derinleşiyor.

Konağın matriği Salime’yi Zerrin Sümer canlandırıyor. Kızının ve damadının kaybolmasıyla torunu Murat’ı tek başına büyütmek zorunda kalan Salime, onun karanlık hayatından habersizdir. Ayrıca, Fatih Al tarafından canlandırılan Harun, paranın peşinde koşan bir karakterdir; zenginlik peşinde koştuğu için başına dertler açılmaktadır. Vildan Atasever, Tülay karakteri ile Harun’un hayat arkadaşını temsil ediyor. Kendi geçmişini unutmuş bir kadın olarak, lüks yaşamının peşinden koşuyor.

Hakan Yılmaz, Tekin karakteri ile zengin bir iş insanını canlandırırken, konağı geri almak için her türlü yola başvurmakta kararlıdır. Hakan Karsak ise Emin, mahallede kuyuculuk yapan, iyi niyetli ve temiz bir insandır. Emin’in eşi Öykü, mahallede eğitim verirken, komşularının aşırılıkla evlerini kullanmalarına neden olan bir duruma düşmektedir. Sibel Aytan tarafından canlandırılan Maya ise Tülay ve Harun’un kızı olarak sosyal medya dünyasında yaşamaya çalışıyor.

Yeni nesil gangster özentisi olan Selim, Kürşat Demir tarafından hayat buluyor. İyi bir çocuk olmasına rağmen kötü arkadaş ortamlarında kaybolmuş, çıkarları doğrultusunda değişiklikler yaşamaktadır. Ailedeki gençlerden biri de Pars, bakıcıların elinde büyümüş şımarık bir çocuktur. Kendi şımarıklıkları ve zenginliği onu hayatta zor sonuçlarla karşı karşıya getiriyor. En küçük karakterlerden biri, edebiyatla haşır neşir olan Şiir, aile bağlarının önemine değinecek bir rol üstleniyor.

Aile Saadeti, izleyicileri hem komik hem de duygusal anlarla buluşturacak, geniş ailenin değerlerini ve ilişkilerini derinlemesine keşfetmeyi vadediyor.