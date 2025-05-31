Aile Olmanın Zorlukları Konuşuldu

ULUSLARARASI AİLE SEMPOZYUMU DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından “21. Yüzyılda Aile Olmak” temasıyla gerçekleştirilen “3. Uluslararası Aile Sempozyumu” oturumlarla sürüyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bulunan sempozyum, Prof. Dr. Orhan Koçak başkanlığında düzenlenen “Sosyokültürel Perspektiften Aile” oturumuyla devam etti. Bu oturumda, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, “Toplumsal Cinsiyet Karmaşasında Kültürel Terörün Sosyalleşmesi: Sosyo-Kültürel Terörizm Olarak LGBT Örneği” başlıklı bir sunum yaptı.

KÜLTÜREL TERÖRİZMİN İNCELEMESİ

Palabıyık, literatürdeki siyasal, dini, etnik, ideolojik ve kültürel terörizm kavramlarına dikkat çekerek, “Kültürel terörizmde özellikle birkaç tane temel vurgumuz var. Mesela toplumsal yapıyı bozma amacı vardır, dönüştürme amaçlıdır. İnfial yaratmayı amaçlar, kaos büyütmeyi planlar, kültürel kimliği yok etmeye çalışır.” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, terör örgütlerinin insanlara “özgürlük” kavramı ile intikam alma motivasyonu sunduğunu da dile getirdi.

Palabıyık, tüm terör örgütlerinin bireylerin düzenini altüst ettikten sonra intikam fırsatı yarattığını belirterek, “Bugün LGBT terörünün intikam aldığı en önemli olgu da ailedir.” ifadesini kullandı. LGBT bireyleriyle yapılan görüşmeler neticesinde, bu kişilerin intikam aldıkları temel olguların ebeveynleri olduğunu kaydeden Palabıyık, “Annemden ve babamdan intikam almak için ben bu yolu seçtim.” diyenlerin sayısının fazla olduğunu aktardı.

BİREYLERİ YALNIZLAŞTIRMA STRATEJİLERİ

Palabıyık, terör örgütlerinin parçalanmış ailelerin bireylerini hedef alarak kaos ortamını besleyip yalnızlaştırdığını açıkladı. Yalnızlaştırma sonrası bireylere bir konfor alanı sunduklarını ve intikam duygularını alevlendirerek onları şiddetci yollara sevk ettiklerini kaydetti. Ayrıca, “Kandırılma” kavramının da yalnızca belli gruplar için değil, genel olarak geçerli olduğunu ifade etti.

Dr. Öğretim Üyesi Esin Tüccar, “Tek Ebeveynli Aileler ve Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme: İstanbul Örneği” başlıklı sunumunda, tek ebeveynli ailelerde çocukların karşılaştıkları sorunları aktardı. Tüccar, “Okul adaptasyonu, kaygı bozukluğu, gerginlik, anksiyete, bağlanma sorunları ve akran zorbalığı gibi yaşla birlikte değişen psikososyal sorunlar görüyoruz.” dedi.

Ayrıca, Tüccar, tek ebeveynli ailelerin en önemli sorunlarından birinin ekonomik zorlar olduğunu belirtti. Eşini kaybetmiş yaklaşık 400 kadınla gerçekleştirdiği çalışmadan elde ettiği bulguları aktaran Tüccar, bu kadınların çoğunun eş kaybından sonra evlenmediğini ve çoğunluğunun asgari ücretin altında yaşadığını kaydetti. Anne iyilik halinin arttıkça çocukların okul başarısının da yükseldiğini ifade etti.