Aile Psikolojisi Üzerine Sempozyum Yapıldı

SEMPozyumDA AİLE PSİKOLOJİSİ ELE ALINDI

İstanbul Aile Vakfı tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen “3. Uluslararası Aile Sempozyumu”, “21. Yüzyılda Aile Olmak” temasıyla gerçekleştirildi. Sempozyumda aile psikolojisi birçok farklı boyutuyla tartışıldı. Organizasyon, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yapıldı ve Aile Psikolojisi oturumuna Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım başkanlık etti. Dr. Mulhem Zuheyr el-Haraki, Dr. Memun Tevfik Mubeyd, Dr. Halid ed-Dugheym ve Dr. Muhammed Ebu Hilal, sempozyum boyunca sözü alan isimler oldu.

SURİYELİ AİLELERİN ZORLUKLARI

Suriyeli mülteci ailelerin son dönemlerde karşılaştığı zorlukları anlatan Haraki, savaşın aileleri de hedef aldığını ve özellikle babaların rollerinde sorunlar yaşandığını belirtti. Haraki, “Tüm zorluklara rağmen Suriyeli aileler olağanüstü esneklik ve yeniden ayağa kalkma gücü gösteriyor.” diyerek, Suriye’deki iç savaşın ailelerin önemi üzerine etkisine dikkat çekti. Ayrıca, Suriye iç savaşında çekirdek ailenin yanı sıra geniş ailenin de önem kazandığını ifade etti. Gençlerin ergenlik döneminde karşılaşabileceği sorunların artabileceğini vurgulayan Haraki, çalışmak zorunda kalan gençlerin “babanın rolünü alabildiğini” söyledi.

AİLELERDEKİ ROLLERİN GÖRÜLMESİ

Konuşmacılardan Mubeyd, Kuzey İrlanda’dan katıldığı görüntülü sunumunda, ebeveyn eğitiminin aile için önemine vurgu yaptı. Ailenin sosyal sistemin önemli bir parçası olduğunu belirten Mubeyd, “Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak yeterli değil, ahlak ve karakter eğitimine de önem verilmeli.” diyerek yüksek riskli ailelere özel müdahalelere gereksinim olduğunu açıkladı. Dünyanın dört bir yanında ailelere danışmanlık yaptığını aktaran Mubeyd, çalışmalarının %67 oranında başarı sağladığını kaydetti.

EBEVEYNLİK VE ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

Dugheym, ebeveynlerin çocuk üzerindeki etkilerini değerlendirirken, “Anne ve babanın çocuk üzerindeki etkisi, çocuk büyüdükçe azalır.” tespitini yaptı. İslam’a göre ahlakın toplum olarak ele alındığını belirten Dugheym, ailenin bu toplumun en önemli parçası olduğunu dile getirdi. Çocukların bulundukları ortamı hissettiklerini söyleyen Dugheym, davranış tutarlılığının önemini vurguladı. Bireyselci yetiştirilen çocukların ilerleyen yaşlarda ebeveynleriyle de ilgilenmediğine dikkat çeken Dugheym, ebeveynlere bu durumun farkında olmaları çağrısında bulundu.

İSLAMİ PSİKOLOJİNİN AİLE HAYATINDAKİ ROLÜ

Ebu Hilal, İslami psikolojinin aile hayatındaki rolü üzerine konuşarak, modern psikolojinin kültür ve tarihten bağımsızlığı konusunu eleştirdi. İslam psikolojisinin akıl, tecrübe ve vahiy kaynaklarından yola çıktığını belirten Ebu Hilal, sadece dünyevi değil manevi hedeflerin de ön planda olduğunu söyledi. İslam’ın eşler arasındaki ilişkiler ve aile kavramına verdiği önemi hatırlatan Ebu Hilal, “Allah’ın varlığı ve birliği” temelinde İslami psikolojinin birey ve aileyi ele aldığını ifade etti.