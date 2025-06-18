Aile Saadeti, Aile İlişkilerini Mizahla Anlatıyor

AİLE SADETİ DİZİSİNE GENEL BAKIŞ

ATV’nin yazlık dizisi olarak ortaya çıkan Aile Saadeti, oyuncu kadrosuyla ve sıcak aile hikayesiyle izleyicilerden yüksek puan alıyor. Dizi severlerin “Aile Saadeti oyuncuları kim?” sorusuna yanıt aradığı bir dönemde dizinin başrol ve yardımcı oyuncularıyla birlikte tüm kadrosunu sunuyoruz. Saadet Ailesi Konağı’nın son varisi olan Saadet Hanım, hayata veda ediyor. Üvey oğlu dışında yanında yalnızca hemşire Gönül ve eski dostu Avukat Fikri yer alıyor. Avukat Fikri’nin araştırmaları, konağın Saadet Hanım’ın üçüncü nesil akrabalarına kalmasını sağlıyor.

MURAT’IN ZORLUKLARI

Anneannesi Salime ile beraber yaşayan Murat, ciddi miktarda kumar borcuna sahiptir. Zeki ve becerikli olsa da hayatı oyun gibi görmesi, onun karanlık geçmişinden uzaklaşmasını engelliyor. Salime, torununu mükemmel biri sanırken onun mürüvvetini görme hayalini kuruyor. Emin ise mahallenin güvenilir esnaflarından biri olarak, karısı Öykü ve çocukları Şiir ve Roman ile kuyumculuk yapıyor. Mahallede meydana gelen hırsızlık olayları sonrası Emin’in dükkanına güvenerek altınlarını emanet eden mahalle sakinleri, Emin’in dükkanının soyulmasıyla işler karışıyor. Emin, hem ismini temize çıkarmaya hem de ailesini korumaya çalışırken, ev sahibi Asker Abinin zor durumda kalmasıyla birlikte daha da sıkıntıya giriyor.

Zengin iş insanı Harun, karısı Tülay, kızı Maya ve oğlu Pars ile yaşamaktadır. Ancak aile içindeki ilişkiler kopma noktasına gelmiştir ve yalnızca maddiyat üzerine konuşmaktadırlar. Şirketinin iflas sürecine girdiğini anladığı gün, küçük bir kalp krizi geçiriyor; hastanede yanındaki tek kişi sağ kolu Nuri. Hastaneden döndüğünde ailesinin onu değil, kaybedilen mal varlığını merak ettiğini görür. Bu durum sonucunda Harun, her şeyini elden çıkararak Nuri’ye mal varlığını devrediyor ve ortadan kayboluyor. Akraba olmalarına rağmen birbirlerinden habersiz olan üç aile, Gönül Hemşire’nin geçici olarak kaldığı konağa sığınmak zorunda kalıyor. Konağı almak isteyen Tekin’le başa çıkarken, hayata yeni bir başlangıç yapıları gerekiyor.

DENeyİMLİ OYUNCULAR VE HİKAYENİN TEMASI

Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral’in üstlendiği Aile Saadeti’nin kadrosunda birçok deneyimli oyuncu yer alıyor. Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi isimler de projede performans sergiliyor. Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir araya gelerek yaşamaya başlamasıyla gelişen olaylar, aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağları gibi temaları mizahi bir dille ele alıyor.