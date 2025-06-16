Aile Saadeti Dizisi Komik Anlarla Başlıyor

AİLE SADETİ DİZİSİ: YENİ VE EĞLENCELİ BİR SERÜVEN

Yaz ekranının en sıcak hikâyelerinden biri olarak karşımıza çıkan Aile Saadeti, üçüncü derece akraba olduklarını bile bilmeyen üç ailenin bir araya gelmesiyle başlıyor. İçten ve eğlenceli hikâyesi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Aile Saadeti’nin canlı izleme linki araştırılıyor. 16 Haziran Pazartesi Aile Saadeti nereden izlenebilir? Saadet Hanım, konağının son varisi olarak hayata gözlerini yummak üzeredir. Yanında, bakımını üstlenen hemşiresi Gönül ve eski dostu Avukat Fikri vardır, başka kimse yoktur. Konağın geleceği, Avukat Fikri’nin araştırmalarıyla Saadet Hanım’ın üçüncü nesil akrabalarına kalır.

KARAKTERLERİN ÇATIŞMASI VE GÜÇLÜ DİNAMİKLER

Kumar borcu olan Murat, anneannesi Salime ile birlikte yaşamaktadır. Zeki ve becerikli olmasına rağmen hayatı oyun gibi görüp karanlık geçmişinden kurtulamaz. Anneannesi Salime, Murat’ın mürüvvetini görmeyi hayal eder. Emin ise mahallenin güvenilir esnaflarındandır ve karısı Öykü ile çocukları Şiir ve Roman’la yaşadıkları mahallede kuyumculuk yapmaktadır. Ancak, hırsız çetesi mahalleye dadanınca, Emin’in dükkanı dolandırılır ve büyük bir kaos başlar. Zengin iş insanı Harun, karısı Tülay, kızı Maya ve oğlu Pars ile aynı evde yaşasa da ilişkileri kopmuştur. Bir gün şirketinin iflasını gördüğünde bir kalp krizi geçirir; hastaneye geldiğinde tek yanında Nuri vardır. Harun, tüm malvarlığını elden çıkararak kayıplara karışır.

Üç aile, Gönül Hemşire’nin geçici olarak kaldığı konağa sığınmak zorunda kalır. Burada Tekin’in konağı almak istemesi ve hayata sıfırdan başlama zorunluluğu ile yüzleşeceklerdir. Geçmişin yükleri ve yarım kalan duygularla dolu bir hikaye, ‘aile’ olmanın anlamını hatırlamalarını sağlıyor. Komik anlar yaşanacak ve üç ailenin aralarındaki bağ güçlenecek.

KADRO VE YARATICI EKİP

Aile Saadeti dizisinin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun) gibi isimler yer alıyor. Dizi, tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor ve gerçek yaşam öyküsünden değil. Senaryoyu yazan Burak Aksak, komedi ve dram unsurlarını başarılı bir şekilde harmanlayan bir senaristtir. Aile Saadeti dizisi ATV ekranlarında izlenebiliyor.

HER KARAKTERİN ÖYKÜSÜ

Burak Dakak’ın canlandırdığı Murat, anneannesi Salime tarafından büyütülmüş ve hayatı bir oyun olarak görmektedir. Gönül Hemşire, konağın sahibi Saadet Hanım’ın hastalığı boyunca yanında olan karakterdir. Zerrin Sümer (Salime), torunu Murat’ı tek başına büyütmekte, hayatın gerçeklerinden habersizdir. Harun karakteri ise, cimriliği ve açgözlülüğü ile dikkat çekerken, Tülay geleneksel rolünü ikincil bir konumda benimsemiştir. Emin, iyi niyetli bir kuyumcu olarak mahallede itibar edinmişken, Tekin konağı geri almak için her şeyi göze alacaktır.

Bu dizi, birbirini tanımayan üç ailenin yollarının kesişmesi ve nasıl bir ‘aile’ olmanın anlamını bulmaları üzerine kurulu. İzleyiciler, hem komik anlara tanıklık edecek hem de derin hikâyesiyle duygusal bir bağ kuracak.