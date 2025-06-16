Aile Saadeti, Eğlenceli Bir Aile Hikayesi

AİLE SADETİ DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ İLE EKRANDA

16 Haziran Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşan ‘Aile Saadeti’, bol kahkahalı ve sıcacık bir aile hikayesini sunuyor. Dizi, yüzyıllık bir konağın kapılarını aralarken, üçüncü derece akraba olduğunu bilmeyen üç farklı ailenin yollarının kesişmesini konu alıyor. Geçmişin yükleriyle beraber yarım kalmış duygularla konağa gelen karakterler, aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşmeyi öğrenerek ödüyor. Her biri farklı yerlerden geliyor, ama ‘aile’ olmanın anlamını yeniden hatırlıyorlar.

HİKAYENİN TEMELİ VE KARAKTERLER

Akraba olan, ancak birbirlerini tanımayan üç ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla gelişen hikaye, hem komik anlara sahne olacak hem de ailenin bağlarını kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek. ‘Aile Saadeti’nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun) gibi isimler yer alıyor. Dizi, tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor ve gerçek yaşam öyküsünden ya da biyografik bir hikayeden uyarlanmamıştır. Senaryosu, komedi ve dram unsurlarını başarıyla harmanlayan Burak Aksak tarafından yazılmıştır.

KARAKTERLERİN GEÇMİŞİ VE HAYATLARI

Murat, anneannesi Salime tarafından büyütülmüş, kumar borcundan kaçan ve hayatı bir oyun olarak gören zeki bir karakterdir. Gönül Hemşire, konağın sahibi Saadet Hanım’ın son zamanlarındaki bakımını üstlenmiş ve ölümünden sonra konağın içinde kalmaya devam ederken Murat ile yakınlaşmaya başlayacaktır. Tekin, açgözlü ve paraya düşkün bir karakterdir. Eşinin geçmişini unutarak lüks bir yaşam sürmektedir. Harun ve Tülay’ın çocukları, hayatlarını sosyal medyadan idame etmeye çalışırken, Emin ile Öykü’nün çocukları da kendi zorlukları ve sorunlarıyla karşılaşmaktadır.

SURATLI VE ZENGİN AİLELER

Dizinin başka bir karakteri ise Zahide’dir. Harun’un geçmişte yaşadığı yokluk döneminde onunla evlenmiş ve birlikte zenginleşmiştir. Ancak geçmişini unutarak, adeta Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri gibi yaşamaktadır. Zengin ve başarılı bir iş insanı olan Emin, çocukluğu konakta geçmiştir. Konağın geri alınması için her şeyi göze alır. Emin’in eşi, editör olarak çalışarak aile bütçesine katkıda bulunurken Tülay ve Harun’un kızları sosyal medyada var olmayı sürdürür.

YENİ NESİL VE KARAKTERLERİN KİŞİSEL GELİŞİMİ

Roman, Emin ve Öykü’nün oğludur. Duygusal bir yeme bozukluğu olan Roman, yaşıtları tarafından zorbalığa uğrayarak yaşam mücadelesi verir. Tüm bu karakterlerin hayatları, yaşadıkları zorluklarla iç içe geçerken; onların hikayesi, hem eğlenceli hem de düşündürücü olaylarla dolu bir aile yapısına dönüşüyor. Dizi, izleyicilere sıcak bir aile bağının önemini ve aynı çatı altında birlikte yaşamanın getirdiği zorlukları başarıyla aktarıyor.