Aile Saadeti, Ekrana Geliyor.

AİLE SADETİ İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR

Bol kahkahalı ve samimi bir aile hikayesini izleyicilere sunmaya hazırlanan ‘Aile Saadeti’, yeni bölümüyle 16 Haziran Pazartesi akşamı ekrana geldi. Peki, dizinin Murat karakteri kimdir? Yüzyıllık bir konağın kapılarını aralayan bu hikayede, üçüncü derece akrabalar olduklarından dahi haberdar olmayan üç farklı ailenin yolları kesişiyor. Geçmişin yükleri ve yarım kalmış duygularla konağa gelen karakterler, aynı çatı altında yaşamaya dayanarak birlikte iyileşmeyi öğreniyor. Her biri farklı noktalardan gelse de, ‘aile’ olmanın anlamını yeniden keşfediyorlar.

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamaya zorlanmasıyla başlayan hikaye, hem komik anlara sahne oluyor hem de bu ailelerin aralarındaki bağı güçlendirerek geniş bir aile olma yolunda ilerlemelerine zemin hazırlıyor. ‘Aile Saadeti’nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ile Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor. Dizi tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor ve gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmamıştır.

Senaryosu, komedi ve dram unsurlarını ustaca harmanlayan Burak Aksak tarafından yazılmıştır. Aksak, “Leyla ile Mecnun” gibi kült projelerle bilinen ve yaratıcı anlatım tarzıyla tanınan bir senarist. Murat karakteri, anneannesi Salime tarafından büyütülmüş, zeki ve becerikli bir gençtir. Kumar borcunu ödemek amacıyla tefecilerden kaçmaktadır. Hayatı adeta bir oyun gibi görür ve hatalarından ders çıkarmaz; sürekli olarak yaşamı sorgular. Konağa taşınan Gönül Hemşire’ye aşık olur ama karanlık geçmişi onu hiçbir şekilde bırakmaz. Hemşire Gönül, konağın sahibi Saadet Hanım’ın son dönemlerinde bakımını üstlenmiştir ve onun ölümüyle birlikte Gönül’ün konağa yerleşmesiyle hikaye derinleşir.

Murat’ın karanlık hayatından habersiz olan Gönül, torunu Murat’ı tek başına büyütmüştür. Onu dünyanın en nazik ve düzgün bir genç olarak görmektedir. Tek hedefi Murat’ı evlendirip mutluluğunu görmektir. Diğer bir karakter Harun, zengin ve açgözlü bir adamdır; tüm parasını edinmiş ve şimdi yurt dışına kaçma planları yaparken ayakları kayar. Harun’un eşi, geçmişteki zorlukları unutarak zenginliğinin keyfini sürmekte, çocuklarına para vererek sevgisini göstermeye çalışmaktadır.

Emin, mahallede kuyumculuk yapan iyi niyetli bir insandır ama bir gün çırağı tarafından soyulur ve hırsız ilan edilir. Adını temize çıkarmak için çırakla yüzleşmek zorundadır. Eşi Öykü, ev büyümesine katkı sağlarken, komşularının iyi niyetinden faydalanılmaktadır. Tülay ve Harun’un kızları olan Maya, zengin ve şımarık bir genç kızdır. Onun gibi, Pars da hayatının zorluklarıyla yüzleşemeyen birisidir. Domberman takma adıyla bilinen Selim, doğru yoldan sapmış bir gençtir ama Maya’yı gördükten sonra hissettiği duygular hayatını değiştirebilir.

Son olarak, Roman ise genç yaşında duygusal zorluklarla başa çıkmakta, evdeki zorlu yaşam koşulları nedeniyle yaşıtlarından farklı bir deneyim yaşamaktadır.