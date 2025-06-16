Aile Saadeti, Ekrana Geliyor!

AİLE SAADATI, İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR

Bol kahkahaların eşlik ettiği sıcak bir aile hikayesini sunmaya hazırlanan “Aile Saadeti”, yeni bölümüyle 16 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizi, yüzyıllık bir konağın kapılarını aralayan bir senaryoya sahip ve üçüncü derece akraba olduklarını bile bilmeyen üç farklı ailenin yollarının kesişmesi etrafında dönüyor. Geçmişin üstündeki yükler ve yarım kalmış duygularla konağı ziyaret eden karakterler, birbirleriyle aynı çatı altında yaşamayı öğrenerek iyileşmeyi deneyimliyor. Her biri farklı arka planlardan gelirken, “aile” olmanın anlamını yeniden kavrıyorlar.

AİLE HİKAYESİ VE KOMEDİ ÖGELERİ

Tanışmayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalması hikayenin başını oluşturuyor. Bu süreçte hem komik anlar yaşanacak hem de üç aile içinde derinleşen ilişkiler, geniş aile olma yönündeki yolculukta ilerleyecek. “Aile Saadeti” dizisinin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin) gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Dizinin çekimleri, Üsküdar başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli semtlerinde ve Boğaz manzarasına sahip mekanlarda gerçekleştiriliyor.

“Aile Saadeti”, tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor. Herhangi bir gerçek yaşam hikayesinden uyarlanmamış bir dizi olarak dikkat çekiyor. Senaryoyu, komedi ve dram unsurlarını başarıyla harmanlayan Burak Aksak kaleme alıyor. Aksak, “Leyla ile Mecnun” gibi popüler projelerle tanınan bir senarist. Karakterlerden Murat, anneannesi Salime tarafından büyütülmüş ve çok zeki olarak betimleniyor. Kumara olan bağımlılığı nedeniyle sürekli kaçmak zorunda kalıyor. Diğer karakter Gönül, konağın sahibi Saadet Hanım’ın bakımını üstlenmiştir; ancak Saadet Hanım öldükten sonra işler karmaşık hale gelir ve Gönül, Murat ile yakınlaşmaya başlar.

Salime, torunu Murat’ı tek başına büyütmektedir ve onun kötü alışkanlıklarından habersizdir. Harun, parasına düşkün ve cimri bir karakter olarak öne çıkıyor, Tülay ise geçmişini unutmaya çalışan bir kadın olarak tasvir ediliyor. Tekin, zengin bir iş insanı iken, Emin iyi niyetli bir kuyumcu olarak karşımıza çıkıyor. Öykü, Emin’in eşidir ve eve katkı sağlamak amacıyla mahallede İngilizce dersi verir. Maya ise sosyal medya üzerinden hayatını sürdüren bir genç kızdır. Doberman rolündeki Selim, yeni nesil bir gangster özentisi olarak karşımıza çıkıyor; ancak aşık olunca değişim sürecine giriyor.

Bu zengin karakter yapısıyla birlikte, dizi, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü hikayeler sunarak aile olmanın anlamını derinlemesine sorgulatıyor.