Aile Saadeti İzleyicilerle Buluşuyor. 16 Haziran’da Yeni Bölüm Ekleniyor. Üç Aile Arasındaki Bağ Kesiliyor. Kötü Geçmişle Yüzleşmeleri Gerekiyor

AİLE SADETİ DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜYLE DÖNÜYOR

Aile Saadeti, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bol kahkahalı ve sıcacık bir aile hikayesini sunan dizi, 16 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Peki, Aile Saadeti dizisindeki konak nerede? Hikayede, üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yolları kesişiyor. Geçmişin yükleriyle dolu karakterler, konağa gelerek birlikte iyileşmeyi öğreniyor. Farklı yerlerden gelen bu bireyler ‘aile’ olmanın anlamını yeniden keşfediyor.

KÜLTÜRÜN TEMELİ: AİLENİN BAĞLARI

İçlerinden birbirini tanımayan üç akrabanın bir arada yaşamasına dayanan hikaye, hem komik anlara hem de aile bağlarının güçlenmesine sahne olacak. Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) gibi isimler, Aile Saadeti’nin kadrosunda yer alıyor. Dizi, İstanbul’un farklı semtlerinde, özellikle Üsküdar’da ve Boğaz manzaralı mekanlarda çekiliyor.

TARİHİ KONAĞIN ÖYKÜSÜ

Konağın tarihi, 190 senelik geçmişe dayanıyor ve Osmanlı Dönemi padişahlarından 2. Mahmut’un av köşkü olarak kullanıldığı belirtiliyor. 3 katlı ve 660 metrekare olan konak, 6 oda ve 2 salona sahip. Aile Saadeti dizisinde, Gönül Hemşire, konağın sahibi Saadet Hanım’ın bakımını üstlenirken, Gönül’ün aşık olduğu Murat geçmişiyle yüzleşiyor. Saadet Hanım’ın vefatının ardından, Gönül konağın bir odasında kalmaya devam ediyor ve Murat ile yakınlaşmaya başlıyor.

KİŞİSEL HİKAYELER VE TÖRELER

Tülay, Harun’un zengin geçmişini geride bırakmaya çalışırken, Mina variantı Maraşlı karakteri ise geçmişini tamamen unutmuş durumdadır. Harun, mahalledeki kuyumculuğu ile tanınan, iyi niyetli bir ailedir. Ancak, Emin’in eşi Öykü, onun aşırı iyi niyetini fırsat bilen komşuların hedefi olur. Yaşanan zorluklar ve mücadeleler, aile üyeleri arasında farklı dinamikler oluşturuyor. Kutlamalar, zorluklar, hayatın getirdikleri ile birlikte farklı karakterlerin hayatları iç içe geçiyor.

YENİ NESLİN HİKAYELERİ

Dizi, genç neslin zorlukları ve hayatta kalma mücadelelerini de gözler önüne seriyor. Domberman olarak bilinen Selim, gangster özentisi bir yaşam sürerken, Maya, şımarık bir çocuk olarak değişen hayat koşullarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Ailelerinin etkileri ve kendi seçimleri, bu genç karakterlerin hayatlarını şekillendiriyor ve geleceğe nasıl adım atacaklarını sorgulatıyor. Aile Saadeti, izleyicilere hem duygusal anlar hem de komediyi bir arada sunmayı hedefliyor.