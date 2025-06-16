Aile Saadeti İzleyicilerle Buluşuyor

YENİ BİR AİLE HİKAYESİ EKRANDA

Aile Saadeti, izleyicilerle buluşuyor. Bol kahkahalar ve sıcacık bir aile hikayesini ekranlara taşıyan ‘Aile Saadeti’ yeni bölümünde 16 Haziran Pazartesi akşamı izleyicilerle buluştu. Peki, Aile Saadeti’nde Gönül karakteri kimdir? Yüzyıllar boyunca ayakta kalan bir konağın kapılarını aralayan hikayede, üçüncü derece akraba olduklarını bilmeyen üç farklı ailenin yolları kesişiyor. Geçmişin yükleri ve yarım kalmış duygularla konağa gelen karakterler, aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşerek ödüyor. Her biri farklı yerlerden gelseler de ‘aile’ olmanın anlamını yeniden keşfediyorlar.

BİR ARADA YAŞAMA ZORUNLULUĞU

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin aynı çatı altında yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikaye, hem komik anlara sahne olacak hem de bu üç aile, aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş bir aile olma yolunda ilerleyecek. Aile Saadeti dizisinin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Zerrin Sümer (Salime), Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

KURGUSAL BİR SENARYO

Aile Saadeti dizisi tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmış bir dizi değil. Senaryosu, komedi ve dram unsurlarını başarıyla harmanlayan Burak Aksak tarafından kaleme alındı. Aksak, “Leyla ile Mecnun” gibi kült projelerle tanınan bir senarist. Gönül karakteri anneannesi Salime tarafından büyütülen, zekası ve becerileriyle ön plana çıkan bir genç kızdır. Kumar borcunu ödemek için tefecilerden kaçmaktadır. Hayatı bir oyun olarak gören Gönül, yaptığı hatalardan ders çıkarmaz ve sürekli hayatı sorgular. Taşındığı konakta Gönül Hemşire’ye aşık olur.

KARAKTERLERİN GEÇMİŞİ VE HEDEFLERİ

Karakış geçmişleri bırakmayan Gönül, konağın sahibi Saadet Hanım’ın bakımını üstlenmiştir. Saadet Hanım’ın vefatıyla kalacak başka bir yeri olmayan Gönül, yeni bir ev ve iş bulana kadar konağın bir odasında kalmaya devam eder. Konağa taşınan Murat ile yakınlaşmaya başlayacaktır. Gönül, torunu Murat’ı tek başına büyütmüştür ve onu dünyanın en terbiyeli gençleri olarak görmektedir. Tek amacı onu evlendirip, mürüvvetini görmektir.

Harun, parası olan ama açgözlü bir zengin olarak hayatına devam eder. Bir gün tüm parasını çekip yurt dışına kaçma planı yapar ama işler istediği gibi gitmez ve her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır. Emin, iyi niyetli ve güvenilir bir kuyumcudur. Ancak çırağı tarafından soyulmasıyla büyük bir sorun yaşar. Tülay, en büyük korkusu olan yoksulluğa bir daha düşmemek için lüks yaşamaya devam ederken, hayatını sosyal medyadan idame etmeye çalışan gençlerden biridir.

GENÇ NESİL CHARAKTERLERİN HİKAYESİ

Rap müziğiyle ilgilenen Selim, herkes tarafından Doberman olarak tanınır. Aslında iyi bir çocuk olsa da, etrafındakilerin etkisiyle belalara bulaşır. Kardeşi Maya, şımarık ve zengin bir çocuktur. Parayla her sorunu çözmeye çalışır ama bir gün bu durumla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Şiir ise, ailesinin etkisiyle edebiyatla ilgilenen, duygusal bir yapıya sahip olan bir çocuktur. Roman, Emin ve Öykü’nün oğludur ve yaşadığı zorluklarla baş etmeye çalışmaktadır.