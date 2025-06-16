Aile Saadeti İzleyiciyle Buluşuyor.

AİLE SAADATI DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜYLE EKRANDA

Aile Saadeti, izleyiciyle buluşma zamanı geldi. Bol kahkahalı ve sıcak bir aile hikayesini ekranlara taşıyan ‘Aile Saadeti’, yeni bölümüyle 16 Haziran Pazartesi akşamı izleyicilerin karşısına çıkacak. Aile Saadeti’nin seti nerede kuruluyor? Yüzyıllık bir konağın hikayesini açığa çıkaran senaryoda, üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yolları kesişiyor. Geçmişin yüklerini ve yarım kalmış duyguları taşıyan karakterler, konağa geldiklerinde aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşerek ödüyor. Her biri farklı bir yerden geliyor ama ‘aile’ olmanın anlamını yeniden keşfediyorlar.

ÜÇ AİLEDEN KOMİK HİKAYE

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin aynı anda yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye, hem komik anlara hem de bu ailelerin aralarındaki bağı güçlendirerek geniş aile olma yolunda ilerlemelerine sahne olacak. Akraba olan ama birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren ‘Aile Saadeti’nin kadrosunda şu isimler yer alıyor: Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi).

SETLER İSTANBUL’DA KURULDU

Aile Saadeti dizisi, İstanbul’un farklı semtleri ve Boğaz manzaralı mekanlar dahil olmak üzere Üsküdar başta olmak üzere çeşitli yerlerde çekiliyor. Dizi, tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor ve gerçek bir yaşam öyküsüne ya da biyografik bir diziye bağlı değil. Senaryosu, komedi ve dram unsurlarını ustaca birleştiren Burak Aksak tarafından yazıldı. Aksak, “Leyla ile Mecnun” gibi kült işlerle tanınan ve yaratıcı anlatım tarzıyla bilinen bir senarist.

KİŞİSEL HİKAYELER VE KARAKTERLER

Burak Dakak / Murat, anneannesi Salime tarafından büyütülen zeki ve becerikli bir karakter. Kumar borcunu ödemek için tefecilerden kaçan Murat, hayatı bir oyun olarak görür ve yaptığı hatalardan ders çıkartmaz. Taşındığı konakta Gönül Hemşire’ye aşık olur ve karanlık geçmişi onu bir türlü bırakmaz. Buse Meral / Gönül, konağın sahibi Saadet Hanım’ın son günlerinde bakımını üstlenmiş biri olarak, yeni bir yere geçene kadar konağın bir odasında kalmaya devam ediyor. Murat ile yakınlaşması hikaye gelişiyor. Zerrin Sümer / Salime ise, kızının ölümü ve damadının kaybolmasının ardından torunu Murat’ı tek başına büyütmüştür. Onun topraksız hayatından haberi yoktur ve tek amacı onu evlendirmektir.

DİĞER KAREKTERLERİN KISACA HİKAYELERİ

Fatih Al / Harun, açgözlü ve cimri bir karakterdir. Parası olan bir adam olarak, bir gün tüm parasını çekip yurt dışına kaçma planları yapar ama işler ters gider. Vildan Atasever / Tülay ise, zenginleştikten sonra geçmişini unutan ve lüks yaşam sürmeyi tercih eden biridir. Hakan Yılmaz / Tekin, başarılı bir iş insanı olarak konağı geri almak için her şeyi göze alır. Hakan Karsak / Emin, iyi niyetli bir kuyumcu olmakla birlikte, mahalleli tarafından hırsız ilan edilince itibarını temizlemek zorundadır. Esra Kızıldoğan / Öykü, İngilizce dersleri vererek ev bütçesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Tamamen kurgusal olan bu hikaye, izleyicilere hem eğlenceli, hem de düşündürücü bir yolculuk sunacak. Her karakterin geçmişi ve hikayesi, izleyiciyi derinden etkilemeyi hedefliyor.