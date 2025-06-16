Aile Saadeti, Pazartesi 20.00 ATV’de

AİLE SADETİ İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR

Aile Saadeti, izleyicileri bol kahkahalı ve içten bir aile hikayesiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni bölümü 16 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizi, hangi gün ve hangi kanalda yayınlandığı sorusunu yanıtlıyor. Yüzyıllık bir konağın kapılarını açan hikayede, üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yolları kesişiyor. Geçmişin yükleri ve yarım kalmış duygularıyla konağa gelen karakterler, aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşmeyi öğrenerek ödüyor. Her biri farklı geçmişlerden geliyor ama ‘aile’ olmanın anlamını yeniden hatırlıyorlar.

KOMİK ANLAR VE AİLE BAĞLARI

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikaye, hem komik anlara sahne olacak hem de üç ailenin aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek. Aile Saadeti’nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ile Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

Aile Saadeti dizisi, tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor. Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanmış ya da biyografik bir yapım değildir. Senaryosu, komedi ve dram unsurlarını başarıyla harmanlayan Burak Aksak tarafından yazıldı. Aksak, özellikle “Leyla ile Mecnun” gibi kült projelerle tanınan ve yaratıcı anlatım diliyle dikkat çeken bir senarist. Hikayedeki karakterlerden biri olan Murat, annesi Salime tarafından büyütülmüştür. Kumar borcunu ödemek için tefecilerden kaçarken, taşındığı konakta Gönül Hemşire’ye aşık olur.

Gönül, konağın sahibi Saadet Hanım’ın son dönemlerindeki bakımını üstlenmiştir. Saadet Hanım’ın vefatının ardında, Gönül yeni bir ev ve iş bulana kadar konakta kalmaya devam eder. Diziye dahil olan Salime karakteri ise, kızının ölümünün ardından torununu tek başına büyütmektedir. Harun, zengin olmaya çalışan açgözlü bir karakter olarak karşımıza çıkarken, Tülay geçmişteki yokluk dönemlerinde Harun ile evlenmiştir. Tekin ise zengin bir iş insanı olup, konağı geri almak için her türlü mücadeleyi vermek zorundadır.

Emin karakteri, küçük bir mahallede kuyumculuk yaparak herkesin güvendiği temiz bir insan olarak öne çıkarken, eşi Öykü evin bütçesine katkıda bulunmak için çevirmenlik yapmaktadır. Maya, sosyal medya üzerinden hayatını şekillendirirken, Doberman Selim ise gangster özentisi bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye, Aile Saadeti’ndeki her bir karakterin yaşamı üzerinden şekillenen derin bir duygusal bağla ilerliyor, farklı kişiliklerin arasındaki etkileşimleri gözler önüne seriyor.