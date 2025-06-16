Aile Saadeti Pazartesi 20.00’de ATV’de

YENİ BÖLÜM TARİHİ VE YAYIN SAATİ

Aile Saadeti, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bol kahkahalı ve sıcacık bir aile hikayesini sunan ‘Aile Saadeti’ yeni bölümüyle 16 Haziran Pazartesi akşamı ekrana geliyor. Aile Saadeti, Pazartesi günü saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

KONAĞIN GİZEMİ VE AİLE İLİŞKİLERİ

Yüzyıllık bir konağın kapılarını aralayan hikâyede; üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yolları kesişiyor. Geçmişin yükleri ve yarım kalmış duygularıyla konağa gelen karakterler, aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşerek ödüyor. Her biri başka bir yerden gelmesine rağmen, ‘aile’ olmanın anlamını yeniden hatırlıyorlar. Tanımadıkları akrabalarla bir arada yaşamak zorunda kalan karakterler, komik anlarla dolu bir hikayede, aile bağlarını güçlendirmeye çalışacak.

KAHRAMANLAR VE KADRO

Aile Saadeti’nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

YAZAR VE SENARYO

Aile Saadeti dizisi tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor ve gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmış ya da biyografik bir dizi değil. Senaryosu, komedi ve dram unsurlarını bir araya getiren Burak Aksak tarafından yazıldı. Aksak, özellikle “Leyla ile Mecnun” gibi kült projelerle tanınan bir senarist olarak biliniyor.

ÜÇ AİLENİN HİKAYESİ

Buse Meral’in canlandırdığı Gönül Hemşire, konağın sahibi Saadet Hanım’ın son dönemlerinde bakımını üstlenmiştir. Gönül, Saadet Hanım’ın ölümünün ardından konağı terk etmemek zorundadır. Murat ile yakınlaşırken, geçmişteki karanlık olaylar peşini bırakmayacaktır. Zerrin Sümer’in karakteri Salime, torunu Murat’ı tek başına büyütürken onun karanlık hayatından bihaberdir. Fatih Al’ın canlandırdığı Harun, açgözlü bir zengin olarak, ailesinin masraflarını karşılamak için sürekli mücadele eder.

KARAKTERLERİN GEÇMİŞİ VE HAYATLARI

Diğer karakterler de kendi geçmişleriyle şekillenen hikayede önemli bir yere sahiptir. Hakan Yılmaz’ın Tekin karakteri zengin bir iş insanıdır; geçmişin mirası peşindedir. Hakan Karsak’ın Emin’i, saf bir kuyumcu olarak, günahlarını affettirmek için mücadele eder. Öykü, Emin’in eşidir ve evine katkı sağlamak için çok fazla çalışmaktadır. Şiir ise ana ve babasıyla edebiyatla ilgili bir hayata sahiptir.

Bu karakterler ve onların geçmişleri, Aile Saadeti’nin hikâyesini zenginleştiriyor ve izleyicilere keyifli bir deneyim sunacak.