Aile Saadeti Yeni Bölümü Yayında

AİLE SADETİ İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR

Aile Saadeti, izleyicilere kahkaha dolu sıcacık bir aile hikayesini sunmak için hazır. Dizi, 16 Haziran Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin hikayesinde, yüzlerce yıllık bir konağın kapıları aralanıyor. Üç farklı aile, üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeden birbirleriyle yollarını kesiştiriyor. Geçmişin sorunları ve yarım kalan duygularla konağa gelen karakterler, aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşerek ödüyor. Her biri farklı geçmişlerden gelse de, ‘aile’ olmanın anlamını yeniden keşfediyor. İki tanımayan ailenin bir arada yaşamak zorunda kalması, hem komik anlar yaşatıyor hem de bu ailelerin bağlarını güçlendirerek geniş bir aile olma yolunda ilerlemelerine neden oluyor.

KADRO VE HİKAYE

Aile Saadeti’nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor. Dizi tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor ve gerçek bir yaşam hikayesinden uyarlanmamıştır. Senaryosu, komedi ve dram unsurlarını başarıyla harmanlayan Burak Aksak tarafından yazıldı. Aksak, “Leyla ile Mecnun” gibi kült projelerle tanınıyor ve yaratıcı anlatım tarzıyla biliniyor. Murat, anneannesi Salime tarafından büyütülmüş, zeki ve becerikli bir karakter. Kumar borcunu ödemek için tefecilerden kaçıyor ve hayatı bir oyun olarak görüyor.

Gönül Hemşire, konağın sahibi Saadet Hanım’ın bakımını üstleniyor. Saadet Hanım’ın ölümü sonrasında, yeni bir iş ve ev bulana kadar konağın bir odasında ikamet etmeye devam ediyor. Murat’ın karanlık geçmişi, Gönül’ün gözünden saklı kalıyor; onun gözünde torunu en terbiyeli genç. Açgözlü ve cimri Tekin, paranın en önemli şey olduğuna inanıyor, ancak bir gün tüm parasını çekip yurt dışına kaçma planı yaparken işler ters gidiyor. Harun ve Tülay, zenginleşmiş bir geçmişe sahip ama geçmişlerini unutmuyorlar. Gönül’ün eşi Emin, iyi niyetli bir kuyumcu. Ancak çırağı tarafından soyulunca itibarını kaybediyor. Öykü, Emin’in eşidir ve çocuklara İngilizce dersi vererek evin bütçesine katkı sağlamaktadır.

Buse ve Selim, yeni nesil karakterler arasında yer alıyor. Pars, şımarık ve zengin bir karakter olarak para ile her sorunu çözmeye çalışıyor. Roman, duygusal yeme bozukluğu yaşayan ve zorbalığa uğrayan bir çocuk. Her bir karakter, kendi hikayesinde zorluklarla karşı karşıya kalırken, izleyiciye eğlenceli, duygu dolu ve düşündürücü sahneler sunuyor.