Aile Saadeti, Yeni Bölümüyle Geliyor. Uygun Konak, Üsküdar’da Bulunuyor. Karanlık Geçmişler Kesişen Ailelere Dönüşüyor. Zenginlik ve Yoksulluk Temaları İşleniyor. Eğlenceli Anlar, Aile Bağlarını Güçlendiriyor. Gürültülü ve Renkli Bir Hikaye Serüveni

AİLE SADETİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANDA

Aile Saadeti, izleyicilere sıcak bir aile hikayesini sunmak için geri dönüyor. Bol kahkahalı sahneleri ile dikkat çeken dizi, yeni bölümüyle 16 Haziran Pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Peki, Aile Saadeti dizisindeki konak nerede? Yüzyıllık bir konağın kapılarını aralayan hikaye; üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yollarının kesişmesiyle başlıyor. Geçmişin yükleriyle ve yarım kalmış duygularıyla konağa gelen karakterler, aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşmeyi öğrenerek ödüyor. Her biri farklı yerlerden geliyor ancak ‘aile’ olmanın anlamını yeniden keşfediyorlar.

BİR ARADA YAŞAMAK ZORUNDA KALAN ÜÇ AİLE

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalması, hikayenin komik anlarla dolu olacağını gösteriyor. Bunun yanında, bu üç aile arasındaki bağ da güçlenerek geniş bir aile olma yolunda ilerliyor. Dizide; Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya) gibi isimler yer alıyor. Hikayede konağın bulunduğu yer İstanbul’un çeşitli semtleri ve Boğaz manzaralı mekanlar. Aile Saadeti dizisinde ailelerin yaşadığı konak Üsküdar’da yer alıyor.

MİMARİ YAPISI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

190 yıllık köşk, Osmanlı Dönemi padişahlarından 2. Mahmut’un av köşkü olarak kullanılmış. Bu üç katlı konak, 660 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiş ve 6 oda, 2 salona sahip. Hikayede Gönül adındaki karakter, konağın sahibinin bakımını üstlenen hemşire olarak karşımıza çıkıyor. Gönül, geçmişte yaşadığı sorunlarla başa çıkmaya çalışırken, konağa taşınan Murat ile yakınlaşır. Murat ise, annesinin kaybından sonra dedesi ile yaşayan bir gençtir ve karanlık bir geçmişe sahiptir.

KARAKTERLERİN GEÇMİŞLERİ VE İLİŞKİLERİ

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Harun ise zenginliğiyle tanınmasına rağmen, geçmişini unutmuş. Kendisi, çocuklarına olan sevgisini maddi olarak göstermeye çalışan bir figürdür. Emin, ise iyi niyetli ve mahalleli tarafından güvenilen bir kuyumcu. Fakat yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hırsızlıkla suçlanır. Öykü, Emin’in eşi olup evin bütçesine katkıda bulunmak için çocuklara İngilizce dersi vermektedir. Tülay ve Harun’un kızları sosyal medyaya olan düşkünlüğü ile dikkat çekerken, Roman ise yaşıtlarının zorbalığı ile karşılaşan duygusal bir çocuktur.

Dizideki karmaşık ilişkiler ve karakterlerin geçmişleri, seyirciye derin bir hikaye sunuyor. Aile Saadeti, izleyicilere sadece kahkaha değil, aynı zamanda duygusal anlar da vaat ediyor.