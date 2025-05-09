Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanlığı’na Devredildi

AKUT VAKFI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’Nİ DEVRETTİ

AKUT Vakfı, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler sonrası Hatay’ın yeniden yapılandırılmasına destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği projeler doğrultusunda, bağışçıların katkılarıyla inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi’ni düzenlenen bir törenle Sağlık Bakanlığı’na devretti.

YENİ UMUT PROJESİ

Hatay’ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 4 birimli Aile Sağlığı Merkezi, AKUT ve Turkish Philanthropy Funds bağışçılarının desteği ile hayata geçirildi. Törene Arsuz Kaymakamlığı, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Arsuz İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcileri, yerel yöneticiler, AKUT Vakfı Mütevelli Heyeti, AKUT Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, AKUT Vakfı gönüllüleri ve bölge halkı katıldı.

DAYANIŞMA VE ÇÖZÜM VAADİ

Törende konuşan AKUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki, “Depremin ilk anlarından itibaren Hatay’da dayanışmayı büyütmek için var gücümüzle çalıştık. Aile Sağlığı Merkezi, bir bina olmanın ötesinde; toplumsal dayanışmanın ve kalıcı çözümlerin bir simgesi ve bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminde yeni bir umut. Eğitimden sağlığa, toplumsal iyileşmeye kadar her alanda kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Hatay bizim için bir sorumluluk, bir dayanışma öyküsü. Bu merkezin de bölge halkının çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz” dedi.

EĞİTİMDE DE DESTEK

AKUT Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Pınar Beard, “2023’ten bu yana Hatay’dayız, çok sayıda proje hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl Hatay’da inşa ettiğimiz iki okulda 800’ün üzerinde öğrencimiz eğitim görüyor. Başarılarıyla bizi her geçen gün umutlandırıyorlar. Bu merkezin de bölge halkının çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. Yanımızda olan tüm kamu personeline, bağışçılarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz” dedi.