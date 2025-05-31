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Aile Sempozyumu İkinci Gün Başladı

SEMPOZYUMUN İKİNCİ GÜN OTURUMLARI BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteği ile İstanbul Aile Vakfı tarafından “21. Yüzyılda Aile Olmak” temasıyla organize edilen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu’nun ikinci gün oturumları başladı. Sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda, “21. Yüzyılda Aile Olmak” başlığı altında ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor.

FARKLI BAŞLIKLARDA OTURUMLAR DÜZENLENİYOR

Oturumlar, üç farklı salonda gerçekleştirilecek ve “Aile Psikolojisi”, “Kuşaklararası İlişkiler ve Aile”, “Yapısal Dönüşümler ve Aile”, “Milli Kültür ve Aile”, “Din ve Aile”, “Aile ve Değerler”, “Din Psikolojisi”, “Sosyokültürel Perspektiften Aile”, “Psikososyal Perspektiften Aile”, “Göç ve Aile” ile “Aile ve Medya” gibi çeşitli başlıklar altında devam edecek. Sempozyumda, 12 farklı ülkeden pek çok akademisyen tebliğ sunacak.

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