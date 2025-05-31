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Aile Sempozyumu İstanbul’da Gerçekleşti

SEMPOZYUM HIZLA SONUÇLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle İstanbul Aile Vakfı tarafından “21. Yüzyılda Aile Olmak” temasıyla gerçekleştirilen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu, oturumların tamamlanmasıyla sona eriyor. Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortağı olduğu bu önemli etkinlik, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda üç farklı salonda gerçekleştirildi.

ÖNE ÇIKAN KONULAR VE KATILIMCILAR

Sempozyumda “Aile Psikolojisi”, “Kuşaklararası İlişkiler ve Aile”, “Yapısal Dönüşümler ve Aile”, “Milli Kültür ve Aile”, “Din ve Aile”, “Aile ve Değerler”, “Din Psikolojisi”, “Sosyokültürel Perspektiften Aile”, “Psikososyal Perspektiften Aile”, “Göç ve Aile” ile “Aile ve Medya” gibi başlıklar altında oturumlar düzenlendi. Modern yaşamda aile olmanın zorlukları, aile içi şiddet, aile kurma önerileri, dijital çağda aile kavramının önemi, ailenin yeniden şekillenmesi için pratik çözümler, babanın modern hayattaki değişen rolü ve toplumsal cinsiyet kimlikleri gibi konularda akademisyenler ile uzmanlar, etkileyici görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Sempozyumda, 12 ülkeden birçok akademisyen, katılımcılara sunumlar yaptı.

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