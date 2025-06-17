Aile Sosyal Destek Programı Ziyaret Ediliyor

AİLE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA ZİYARETLER YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sürdürülen Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde, sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için hane ziyaretleri yapılıyor. Bu program, vatandaşların kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Sadece ihtiyaç sahibi haneler değil, toplumun tüm kesimlerinden insanlar ziyaret ediliyor.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER UNUTULMUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kıymetli emanetlerimiz olan şehit ailelerimiz ve gazilerimize yönelik ziyaretler gerçekleştirdik. Aziz şehitlerimizin fedakarlığını asla unutmayacak, kıymetli ailelerine daima minnettar olacağız” dedi. Bu ziyaretler, toplumda sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik ediyor.