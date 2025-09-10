Aile, Tehdit Mesajları Aldıklarını Belirtti

FATİH ACACI AİLESİ MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtının bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Ailesi, olayın ardından ölüm tehditleri aldıklarını bildirdi. Acacı ailesi, hukuki mücadelelerine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. Öte yandan, Fatih Acacı’nın vefatından önceki anları gösteren güvenlik kamerası kayıtları da yayınlandı. 7 Eylül akşamı, parkta D.G. adlı bir kişi tarafından bıçaklanan Fatih, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. D.G., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Fatih’in cenazesi ise geçtiğimiz gün Pursaklar İlçe Mezarlığı’nda defnedildi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Fatih Acacı’nın mezarının önünde düzenlediği basın toplantısında ailesi, kendilerine kim tarafından gönderildiği bilinmeyen ölüm tehditleri ulaştığını belirtti. Aile, son dönemde artan cinayetlere dikkat çekerek, çocuklarının ölümünden sorumlu olanların gerekli cezayı alacaklarına inandıklarını ifade etti. Hukuk süreçlerini yakından takip edeceklerini vurgulayan aile, adaletin sağlanması için mücadele edeceklerini açıkladı.

SALDIRGANIN ARKADAŞLARINDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Acacı ailesi, D.G.’nin arkadaşlarının olay sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımlarını da kınadı. Aile, “Bu tür paylaşımlar, çocuklar arasında sorunlara sebep olabiliyor” diyerek gereken önlemlerin bir an önce alınmasını istedi.

BABA ACACI: OĞLUM MASUMDU

Baba Mehmet Ali Acacı, “Çocuğum suçsuz yere hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla oyun oynamaya gideceğini söylemişti. Orada tartışmaya girmiş ve bıçaklama olayı gerçekleşmiş. Acımız çok derin, bu durumların önlenmesi gerekir. Küçük yaşta çocuklar sürekli suç işliyor” dedi.

KÜÇÜK YAŞTA SUÇ İŞLEYEN ÇOCUKLAR

Baba Acacı, küçük yaşta suç işleyen çocukların sayısında artış olduğuna dikkat çekerek, “Oğlumun 3 kez kalbi durdu, solunum cihazıyla yaşamaya çalıştı. Bu durumları yaşayan aileler acı içinde kalıyor. Saldırganların, yetişkinlere verilen cezalarla yargılanmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

TEHDİT MESAJLARI VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Acacı, ölüm tehditleri aldıklarını belirterek, “Sosyal medyada saldırgan kendini övmüş ve bize de ‘Seni surlardan sallandıracağız’ mesajları göndermişler” dedi. Abla Beyhan Acacı ise, “Kardeşimin nasıl bir acıyla hayatını kaybettiğini biliyoruz. Yaşananların peşini bırakmayacağım” diyerek, saldırganın gereken cezayı alması gerektiğinin altını çizdi.

DAVA SÜRECİNE KATKI VERENLER

Fatih Acacı’nın kuzeni ve davanın avukatı Deniz Derya Çayır, “Saldırgan gözaltına alındı ama yaşından dolayı serbest bırakıldı. Acı bir durumu daha yaşamamak için gerekli adımların bir an önce atılması gerekli” ifadelerine yer verdi. Aile, yaşanan bu olayın toplumda daha fazla ses getirmesi gerektiğini savunuyor.

Bu olay, toplumun gençler üzerindeki suçlu davranışların önüne geçmek için bir kez daha düşünmesini sağlıyor. Aile, çocuklarının güvenliği için yetkilileri sorumluluk almaya çağırıyor.