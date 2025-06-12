AİLE, Temel Unsurdur, Güçlenmelidir

BİRLEŞTİRİCİ UNSUR: SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Birlikteliği anlamlı kılan en temel unsur, derin sosyo-kültürel bağlarımızdır. Bu anlamda ailenin güçlenmesi geleceğimizin teminatıdır” diye belirtti. Bakan Göktaş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen TDT Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2’nci Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Burada, ‘Modern Toplumda Kadının Rolü Sürdürülebilir Kalkınma ve Geleneksel Değerler’ başlıklı oturumda konuşan Göktaş, modern çağda kalkınmanın yalnızca ekonomik büyüme ile değerlendirilemeyeceğini, gerçek kalkınmanın çevresel sürdürülebilirlik, kuşaklar arası adalet ve toplumsal eşitlik çerçevesinde şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

KADININ ROLÜNÜN ÖNEMİ

Bakan Göktaş, kadınların bu süreçte merkezi bir konumda bulunmasının yalnızca bir tercih değil, geleceği inşa etmenin ön koşulu olduğunu vurguladı. “Bir kadının sahip olduğu imkanlar ve donanım sadece kendi yaşamını değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de doğrudan etkiliyor” diye konuştu. Göktaş, kadın liderliğinin çevresel sürdürülebilirlik alanında umut verici çözümler sunduğuna işaret ederek, bu katkıların göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğunu belirtti.

Göktaş, Türk kültüründe kadının her zaman doldurulamaz bir yere sahip olduğunu ifade etti. Kadınların yalnızca aile içinde değil, toplumun sosyal dokusunda da belirleyici rol üstlendiklerini belirten Göktaş, Tomris Hatun, Terken Hatun ve Nene Hatun örneklerini verdi. Türk kadınlarının yaşam standartlarını ve haklarını geliştirmek için kararlı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Göktaş, kadınların hayatın tüm alanlarına tam ve eşit katılımını sağlamak adına sürdürülen politikaların önemine dikkat çekti.

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

Bakan Göktaş, kadın-erkek eşitliğinin Anayasa’nın temel ilkelerinden olduğunu vurguladı. 2010’daki Anayasa değişiklikleriyle kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın önünün açıldığını hatırlatan Göktaş, medeni ve ceza kanunlarında yapılan düzenlemelerin kadınlar lehine önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün, geleneksel değerlerle modern dünyayı bir araya getirdiğine dikkat çeken Göktaş, kadınların ekonomi, siyaset ve sosyal yaşamda daha etkin rol almasının, toplumsal refah ve kalkınma için kritik bir önem taşıdığını ifade etti.

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede ‘sıfır tolerans’ ilkesinin benimsendiğini dile getirerek, şiddetsiz bir yaşamın temel insan hakkı olduğunu vurguladı. “Kadınların modern toplumdaki yeri, hem sürdürülebilir kalkınma hem de geleneksel değerlerin yaşatılması açısından kritiktir. Bugün sürdürülebilir bir gelecek için yapmamız gereken çok açık; kadınlara sadece alan açmak değil, aynı zamanda bu alanlarda güçlenmelerini sağlamalıyız” diyerek, eğitim desteği ve şiddetsiz yaşam hakkının teminat altına alınmasının önemine işaret etti.

AİLENİN ÖNEMİ VE AİLE YILI

Konuşmasında ailenin önemini vurgulayan Göktaş, “Aile, Türk devlet geleneğinde toplumun temelidir. Türkiye, Türk Devletler Teşkilatını ortak tarih ve kültüre dayanan ‘Aile Meclisi’ olarak görmektedir. Teşkilat bünyesinde 135’i aşkın iş birliği mekanizması bulunmaktadır. Bu, ortak hedeflere ulaşma kararlılığımızın göstergesidir. Bu birlikteliği anlamlı kılan en temel unsur, derin sosyo-kültürel bağlarımızdır. Bu anlamda ailenin güçlenmesi geleceğimizin teminatıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi, bu önemin somut bir ifadesidir. Bu ilan yalnızca ulusal düzeyde değil, aynı zamanda Türk dünyasında da aile odaklı politikaların güçlendirilmesi yönünde bir çağrı niteliği taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

TOPLANTIDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Toplantıya Bakan Göktaş’ın yanı sıra TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Aile ve Gençlik İşleri Komitesi Başkanı Kayrat Kambarov, Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakan Yardımcısı Kyiyal Januzakova, Özbekistan İstihdam ve Yoksulluğun Azaltılması Bakan Yardımcısı Rano Turdiboeva ve Türkmenistan Çalışma ve Nüfusu Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Halbibi Tachjanova katıldı.