Aile, Toplumun Temel Taşıdır

AİLENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEN PROGRAM

MÜSİAD Gaziantep Şubesi, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun önemine vurgu yapmak amacıyla düzenlediği “Son Kalemiz Aile” programıyla farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Etkinliğe, Gaziantep Aile Platformu ve şehrin çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, MÜSİAD üyeleri ve aileleri geniş bir katılım sağladı.

AİLE KURUMUNUN ANLAMINA VURGU

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, aile yapısının yalnızca bireysel bir durum olmadığını, aynı zamanda bir medeniyet ve millet inşası olduğuna dikkat çekti. Özdurdu, “Bugün burada insanlığın en temel yapı taşı olan aile üzerine konuşmak ve düşünmek için toplandık. Aile sadece bir akrabalık bağı değil; inancımızın, kültürümüzün ve geleceğimizin omurgasıdır. Aile meselesi, bizim için yalnızca bir sosyolojik konu değil, aynı zamanda bir inanç, bir medeniyet ve bir beka meselesidir” diye belirtti. Ayrıca modern çağın bireyleri yalnızlaştıran, aile bağlarını zayıflatan etkenlerine karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerekliliğini vurguladı.

KÜRESEL İDEOLOJİLERİN TEHDİDİ

Özdurdu, “Kapitalist ve neo-liberal yaşam tarzı, bireyi yalnızca tüketim üzerinden tanımlarken; eş, çocuk, anne ve baba gibi kutsal bağları hızla anlamsızlaştırıyor” ifadelerini kullandı. Toplumun güçlü olabilmesi için güçlü ailelerin ve sağlam fertlerin gerektiğini belirten Özdurdu, tarih boyunca aile yapısının güçlü olduğu dönemlerin milletin dirayetli dönemleri olduğunu aktardı. Daha sonra, “Bugün bize düşen görev; bu kadim müesseseyi yozlaşmadan, ideolojik sapmalardan ve dış etkenlerin tahribatından korumaktır.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Çocukların milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Programda konuk konuşmacı olarak katılan Dr. Ömer Demirbağ, İslami perspektiften aile bağlarının önemini, Kur’an ve sünnet temelinde ele aldı. Demirbağ, ailenin sadece bir toplumsal yapı olmadığını, aynı zamanda bir ibadet alanı olduğunu belirterek, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) aileye dair nasihatlerini paylaştı. Ailenin, ahlak, haya, sadakat ve iffet gibi değerlerin yaşatıldığı son kale olduğuna vurgu yaptı. Program sonunda, aile kavramına katkılarından ötürü Dr. Ömer Demirbağ’a “Yetim Beratı” sunularak minnettarlık bildirildi.

TOPLUMDA DERİN İZLER BIRAKAN ETKİNLİK

Toplumun temel değeri aileye dair ortak bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan program, Gaziantep’teki birçok STK temsilcisi, aile büyükleri ve çocukların katılımıyla gerçekleşti. Aileyi koruma sorumluluğunun yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olduğunun önemi vurgulandı. MÜSİAD Gaziantep Şubesi, toplumun en kadim kurumu olan aileyi her alanda desteklemeye devam edeceğini belirten Furkan Özdurdu, bu tarz programların artarak devam edeceğini ifade etti.