Aile, Toplumun Temel Yapısını Oluşturur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Aile kendisinden beklenen işlevleri yerine getirmezse hem bireyin hem de toplumun zarar görmesi kaçınılmaz hale gelir. Her türlü sapkın ideoloji ve anlayış toplumda yaygınlaşır.” açıklamasında bulundu. Erbaş, Kocatepe Cami Konferans Salonu’nda düzenlenen “Fıtratın Korunması ve Aile” temasıyla 7. Aile Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, aileyi korumaya yönelik çeşitli hizmetleri sürdürdüklerini belirtti.

AİLENİN TEMELİ CİNSİYETTİR

Erbaş, Allah’ın insanları iki farklı cins olarak yarattığını ve neslin devamı ile düzeni için bu cinsiyetin fıtratın en temel sabitelerinden biri olduğunu aktardı. “Bu sebeple fıtrat, özü itibarıyla saf ve temiz kalmayı, bozulmamışlığı ifade eder. Ne var ki zaman zaman aile, toplum, çevre gibi unsurların etkisiyle insan, yaratılışına ve varoluş gayesine aykırı tutum ve davranışlar sergileyebilmektedir.” ifadesini kullandı.

AİLE, ALTERNATİFSİZ BİR KURUMDUR

Fıtratın korunmasında ailenin görevleri ve ebeveynin çocuğun yetişmesindeki rolü üzerine düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, ailenin toplumsal hayatın devamlılığında alternatifi olmayan bir kurum olduğunu ifade etti. Bireyin toplumla ilk temasının ailesi aracılığıyla başladığını belirten Erbaş, “İnsanların inanç, fikir, vicdan ve ahlak dünyaları ile kimlik, kişilik ve karakter yapıları, içinde doğup büyüdükleri ailenin değerleriyle şekillenmektedir.” dedi. Ailenin fıtratı korumanın yanı sıra sağlıklı sosyalleşmenin ve neslin devam ettirilmesinin en sağlam zemini olduğunu da söyledi.

CİNSİYETSİZ TOPLUM ÇABALARI

Erbaş, genetik alanda yaşanan gelişmelerin insanın hayata bakışını etkilediğinin altını çizerek, “İnsanlık, cinsiyetsiz toplum oluşturma çabası içine giren sapkın anlayışla karşı karşıya.” dedi. Aileyi hedef alan bu anlayışın insanlığın geleceği için tehdit oluşturduğunu ifade eden Erbaş, “Fıtratın tahrip edilmesi, hakikatin, hukukun ve ahlakın tahrip edilmesidir.” dedi. Fıtrata dair dejenerasyonu sessizce kabullenmenin acı sonuçlar doğuracağını belirtti. Erbaş, herkesin hakikati savunma, fıtratı ve güzel ahlakı muhafaza etme sorumluluğuna sahip olduğunu, bu doğrultuda hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.