Aile, Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde Yok Oldu

KAZA ANI VE SONUÇLARI

ABD’den tatil için memleketleri Giresun’a gelen bir ailenin aracı, yayladan dönüşte kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, Mustafa Bayram ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Geyikçi Yaylası’nda meydana geldi.

SİS NEDENİYLE KAZA

Yayladan dönen Mustafa Bayram’ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, etkili olan sis nedeniyle virajı alamayarak uçuruma düştü. Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Taklalar atarak düşen aracın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, sürücü Mustafa Bayram ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Murat Bayram isimli yaralı ise ilk müdahalenin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

AİLENİN TATİL ZİYARETİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Bayram ailesinin, memleketleri Giresun’a tatil için bir süre önce geldikleri kaydedildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürerken, olayın detayları hakkında bilgi toplanıyor.