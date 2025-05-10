Aile ve çocuklar için danışmanlık hizmetleri artırılıyor

BAKAN GÖKTAŞ’IN AİLE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK YANITLARI

İstanbul Veli Akademileri Ebeveynlik Zirvesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Yurt dışında örneği olduğu gibi annelerin ve babaların çocuklarını takip edebileceği bir uygulamayı ilgili bakanlıklarımızla birlikte hayata geçireceğiz. Bu uygulama ile çocuğun dijital ortamdaki davranışları izlenebilecek, ekran süresi kontrol altına alınabilecek ve güvenli internet kullanımı teşvik edilecek” dedi.

PROGRAMDAKİ KATILIM VE ETKİNLİKLER

“Huzurlu aile, mutlu çocuk” temasıyla düzenlenen zirve, bir üniversitenin konferans salonunda yapıldı. Programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Göktaş, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Ahmet Cevat Acar ve diğer önemli isimler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Zirve, yapılan söyleşilerin ardından müzik dinletisi ile sona erdi.

AİLE VE ÇOCUKLAR İÇİN YENİ HİZMETLER

Bakan Göktaş, ebeveynlerin çocuklarının dijital hayatına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. “Oyunlarını bilmeli, izledikleri videoları sorgulamalı, hangi platformlarda vakit geçirdiklerini öğrenmeliyiz. Bir ekran, hiçbir zaman bir anne şefkatinin yerini tutamaz” ifadesini kullandı. Ayrıca, ebeveynlere yönelik danışmanlık hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını, rehberlik seminerleri ve ücretsiz eğitim programları ile aile içi iletişimi güçlendirdiklerini belirtti.

DİJİTAL DÜNYADA GÜVENLİK VE EBEVEYNLİK

Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili ülkeye özgü bir model geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Aile içi iletişimi artırmak ve çocukların dijital dünyayı sağlıklı kullanmalarını sağlamak amacıyla dijital detoks kampları oluşturduklarını aktardı. “Bu kamplarda aileler, ekranlardan uzak, doğayla iç içe etkinliklere katılıyor. Hem dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşuyor hem de çocuklar zihinsel ve duygusal yönden güçleniyorlar” diyerek uygulamanın detaylarını paylaştı.

YASAL DÜZENLEMELERLE GÜVENLİ DİJİTAL ALAN

Çocukları dijital ortamdaki risklere karşı korumak üzere yasal düzenlemelerin gerekliliğine değinen Göktaş, sosyal medya platformlarının çocukları koruyacak düzenlemeler yapması gerektiğini ifade etti. “Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak için yasal bir düzenlemenin gerekli olduğuna inanıyoruz” şeklinde belirtti. 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi, aile kurumuna verilen önemi yeniden hatırlatıyor. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını hızlandıracaklarını açıkladı.