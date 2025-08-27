Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Açıklama Yaptı

BÜYÜK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER TOPLANTISI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, şehit aileleri ve gaziler için yürütülen çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE DESTEK VURGUSU

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfımızın Mütevelli Heyeti Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Şehit ailelerimiz ve gazilerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. ‘Terörsüz Türkiye’, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle, vatan sevgisi, kararlılık ve kardeşlik ruhuyla gerçeğe dönüşecek” dedi.