Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Açıklama Yaptı

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri bugün annelerin hesabına yatmaya başladı. Bugün itibariyle yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira destek gerçekleştirmiş olduk. Böylece şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık” ifadelerini kullandı. Göktaş, Denizli’de yaptığı bir dizi ziyaretin ilk kısmında valiliği ziyaret etti. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile birlikte AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve diğer protokol üyeleri Bakan Göktaş’ı karşıladı.

SOSYAL HİZMETLERDE YENİ YAPILANMA

Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra ilgili kurumlarla toplantıya geçti. Toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bakanlık’nın çalışmalarını yerinde görmenin yanı sıra sosyal hizmetleri halkın talepleri ve şehrin dinamiklerine göre yeniden yapılandırmaya yönelik çabaları da gözden geçirdiklerini belirtti.

GÜÇLÜ TOPLUM HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda insanı merkeze alan bir yaklaşım benimsediklerini dile getiren Bakan Göktaş, “Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi yürütüyoruz. Aileyi güçlendirmeye yönelik politikalar da geliştiriyoruz. ‘Güçlü aile, güçlü toplum’ anlayışıyla, güçlü bir toplumun ülkenin en büyük teminatı olduğunun altını çiziyoruz.” dedi. Göktaş, özel sektör, yerel yönetimler ve üniversitelerle de aileyi güçlendirmeye yönelik projelerin sürdüğünü aktardı.

GENÇLERE YÖNELİK DESTEKLER

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’na toplam 150 bin 86 çiftin başvurduğunu belirtti. “Eğitim ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla gençlere destek olmayı sürdürüyoruz” diyen Göktaş, ülkenin nüfus ve demografik yapısını korumak amacıyla uzun vadeli politikaların devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı’nın destekleriyle 2025 aile yılında önemli desteklerin hayata geçirildiğini hatırlattı: “Doğum yardımları kapsamında ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL destek, ikinci çocuğa aylık 1500 TL, üçüncü çocuğa aylık 5 bin TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için de aylık 5 bin TL desteği sağlıyoruz. Bu destek, çocuk 5 yaşına gelene kadar devam ediyor.”

AİLELERE SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTEKLER

Bakan Göktaş, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Bu desteklerimiz kapsamında ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri bugün annelerin hesaplarına yatmaya başladı. Bugün itibariyle yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira destek gerçekleştirmiş olduk. Böylece şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık. Bakanlık olarak sürdürülebilir desteklerle özellikle ailelere ve çocuklara yardım etmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda doğum yardımı başvurularını hem e-Devlet üzerinden hem de ‘ilk öğretmenim, ailem’ mobil uygulaması ile almayı sürdürüyoruz. Ailelerimize hayırlı olsun.” Daha sonra Bakan Göktaş, AK Parti Denizli İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.