Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Açılışta Bulundu

KOOPERATİF AÇILIŞINA KATILIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş, Erzincan Valiliği ziyaretinden sonra başbağlar mahallesindeki Hünerli Eller Kadın Kooperatifi hizmet binasının açılışına katıldı. Törende, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman ve Belediye Başkanı Bekir Aksun gibi davetliler yer aldı. Kooperatif binasının kurdelesini kesen Göktaş, “Çok kıymetli bir yerin açılışını gerçekleştirdik” dedi.

ERZİNCAN’IN YÖRESEL ÜRÜNLERİ

Kadın kooperatifinin Erzincan’ın yöresel ürünlerini tanıtan öncü kuruluşlardan biri olacağını ifade eden Göktaş, görev alan kadınlara teşekkür etti. Açılışın ardından kooperatifi gezerek yöresel ürünler hakkında bilgi alan Bakan Göktaş, gözleme yapılan alanda oklavayla hamur açmaya başladı. Ayrıca gözleme pişirme alanına geçerek, pişip pişmediğini kontrol etti.

SOHBET VE ZİYARET

Bir süre kadınlarla sohbet eden Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bu etkinlik, kadınların ekonomik güçlenmesi ve yerel ürünlerin tanıtımı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.