Haberler

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Açılışta Konuştu

YAŞLI BAKIM MERKEZİ AÇILIŞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde 464 kamu ve özel huzurevinde toplamda 29 bin 615 yaşlının yatılı ve bakım rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandığını ifade etti. Bakan Göktaş, bu açıklamayı Çorum’un Osmancık ilçesinde yeni açılan Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışında yaptı. Açılış öncesi Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden Bakan Göktaş, bölgedeki yöneticilerle bir araya geldi.

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI

Açılışta yaptığı konuşmada, Bakan Göktaş, Osmancık Huzurevi’nin hayırlı olmasını diledi. “Sosyal devlet anlayışımızın en somut göstergelerinden biri vatandaşlarımızın hayatın her döneminde yanında olmaktır” diyen Bakan, devletin şefkat eli ve insanları her daim kucaklama misyonuna dikkat çekti. Ayrıca, yaşlı hizmetlerinin sadece bakım ve rehabilitasyonla sınırlı kalmadığını, büyüklerin aktif ve sağlıklı yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeni hizmetler geliştirildiğini belirtti.

YAŞLI DESTEK PROGRAMLARI

Bakan Göktaş, Türkiye’de yaşlı hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi için çeşitli yenilikler yapıldığını vurguladı. “Çorum’da 3 bin 518 kişi evde bakım hizmetimizden yararlanmıştır” словамıyla bu konudaki çalışmalara dair bilgi verdi. Açılışın ardından dua edilerek kurdele kesimi gerçekleştirilirken, Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla düğün masraflarını karşılayan Tuğba ve İsmail Karakuş çiftinin nikah törenine katıldı ve çifte Türk bayrağı hediye etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Ukrayna Fransa Maçını EXXEN’den İzleyin

Ukrayna-Fransa maçı heyecanla bekleniyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve izleme yöntemleri araştırılmakta. Kesintisiz maç izlemek için detaylar sunuluyor.
Haberler

İngiltere’de Kabine Değişikliği Gerçekleşti

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, Angela Rayner'ın istifasının ardından yeni kabineyi duyurdu. David Lammy, başbakan yardımcılığına; Yvette Cooper ise dışişleri bakanlığına atandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.