Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Açılışta Konuştu

YAŞLI BAKIM MERKEZİ AÇILIŞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde 464 kamu ve özel huzurevinde toplamda 29 bin 615 yaşlının yatılı ve bakım rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandığını ifade etti. Bakan Göktaş, bu açıklamayı Çorum’un Osmancık ilçesinde yeni açılan Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışında yaptı. Açılış öncesi Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden Bakan Göktaş, bölgedeki yöneticilerle bir araya geldi.

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI

Açılışta yaptığı konuşmada, Bakan Göktaş, Osmancık Huzurevi’nin hayırlı olmasını diledi. “Sosyal devlet anlayışımızın en somut göstergelerinden biri vatandaşlarımızın hayatın her döneminde yanında olmaktır” diyen Bakan, devletin şefkat eli ve insanları her daim kucaklama misyonuna dikkat çekti. Ayrıca, yaşlı hizmetlerinin sadece bakım ve rehabilitasyonla sınırlı kalmadığını, büyüklerin aktif ve sağlıklı yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeni hizmetler geliştirildiğini belirtti.

YAŞLI DESTEK PROGRAMLARI

Bakan Göktaş, Türkiye’de yaşlı hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi için çeşitli yenilikler yapıldığını vurguladı. “Çorum’da 3 bin 518 kişi evde bakım hizmetimizden yararlanmıştır” словамıyla bu konudaki çalışmalara dair bilgi verdi. Açılışın ardından dua edilerek kurdele kesimi gerçekleştirilirken, Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla düğün masraflarını karşılayan Tuğba ve İsmail Karakuş çiftinin nikah törenine katıldı ve çifte Türk bayrağı hediye etti.