Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Açılışı Yaptı

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hünerli Eller Kadın Kooperatifinin yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Bakan Göktaş, Erzincan’ın zengin yöresel lezzetlerinin ve yetenekli kadınların el emeğinin şehre değer katacağını söyledi. Kadın emeğiyle dolu olan bu güzel mekanın hayırlı olmasını dileyen Bakan Göktaş, “Bu mekan, kadın emeğinin bereketini büyütecek” ifadesini kullandı.

KADINLARA DESTEK VE TEŞEKKÜR

Bakan Göktaş, Hünerli Eller Kadın Kooperatifinin hem Erzincan’a hem de Erzincanlı kadınlara fayda sağlamasını umduğunu dile getirdi. Kooperatif Başkanı Safure Atasoy ile kooperatif üyesi kadınlara ve projeye katkı sağlayan herkese teşekkür eden Bakan, açılışın ardından kurdele kesimi gerçekleştirdi.

Açılış sonrası Bakan Göktaş, kooperatif binasını gezerek kadınların el emeğiyle ürettiği ürünleri inceledi. Ayrıca, kooperatif üyeleriyle beraber yöresel lezzetlerin yapım aşamasına katılarak yerel ürünleri tanıma şansı buldu.