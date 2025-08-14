Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aileyi Güçlendirmek İstiyoruz

AİLELERİN REFAHINI ARTIRMA HEDEFİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Eylem Planıyla, ailelerin refah düzeyini yükseltmeyi, sosyal hizmet ve politikalarımızın etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. 19’uncu Anadolu Buluşmaları, bu yıl da 50 farklı ilden yaklaşık bin sivil toplum gönüllüsünün katılımıyla gerçekleşiyor. Programın bu yılki teması ‘Tüten Ocak: Ailenin Geleceği’ olarak belirlendi. 13-17 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğin açılışında Bakan Göktaş da yer aldı.

AİLENİN ÖNEMİNE VURGU

Ailenin toplumsal yapının en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Göktaş, “Tarih boyunca görüyoruz ki, toplum bilincinin aile etrafında güçlü bir şekilde örüldüğü zamanlar devletimiz ve milletimiz en parlak, en kudretli dönemlerini yaşamıştır. Bu nedenle ailenin zayıflaması, evlatlarımızın geleceğini, ülkemizin istikrarını sarsan büyük bir tehdittir” şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, hızlı değişim ve dönüşüm sürecine dikkat çekerek, küreselleşme, kentleşme ve dijitalleşmenin aile yapısını olumsuz etkilediğini ifade etti. Göktaş, “İçinde bulunduğumuz çağda, bir yandan teknolojik ilerlemeler, dijitalleşme ve cinsiyetsizleştirme; öte yandan ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümler aile yapısını derinden sarsıyor. Bireyselliği, her şeyin önüne koyan yaşam biçimleri özellikle gençlerimiz arasında yaygınlaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

NÜFUS SORUNUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakan Göktaş, son yıllarda genç nüfus ve doğum oranındaki düşüşe vurgu yaparak, “Doğurganlık hızında ülke tarihinin en düşük oranı olan 1,48’e kadar geriledi. Bu rakam, nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,1’in çok çok altında. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde, ülkemizde ortanca yaşın 60’a çıkacağı öngörülüyor” dedi. Bakanlık olarak, “nüfus meselesinin sadece ‘ailelerin çocuk sayısı’ meselesi olmadığını, ekonomik büyümeyi, sosyal yapıyı ve diğer alanları etkileyen bir milli güvenlik meselesi olduğunun” altını çizdi.

2025 yılı ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesi ile birlikte ailenin karşılaştığı tehditler konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Göktaş, “Amacımız sadece nüfus artışını desteklemek değil. Aynı zamanda aile kavramını her yönüyle güçlendirmek” dedi. “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın değerli bir yol haritası olduğunu” belirtti.

DEMOGRAFİK DAYANIKLILIĞI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ADIMLAR

Göktaş, bu süreçte ‘Ailemiz Geleceğimiz’ anlayışıyla yola çıktıklarını ve “Önümüzdeki 10 yıl boyunca demografik dayanıklılığımızı güçlendirmek ve nesiller arası dayanışmayı artırmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı. Anadolu Buluşmaları’nın, bu çabanın önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş ayrıca, “60 ilden gelen misafirlerimiz ve 8 ülkeden katılanlarımız ile birlikte geniş bir aile tablosu çiziyoruz. Farklı diller ve kültürler var ama hepimizin yüreğinde aile sevgisi aynı sıcaklıkta yer alıyor” dedi.

Açılış konuşması sonrası, Bakan Göktaş’a deprem bölgesindeki atölyelerde yapılan telkari hediye edildi.