Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Çalıştay’a Katıldı. Roman Vatandaşların Hakları İçin Çalışmalar Yapılıyor. 87 SODAM İle Hizmet Sağlanıyor. Roman Entegrasyonu Projesi Üzerinde Duruluyor.

ROMAN VATANDAŞLARIN HAK ARAMA YOLLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Programı çerçevesinde Ankara’da düzenlenen ‘Roman Vatandaşların Hak Arama Mekanizmalarına Başvuru Farkındalığının Artırılmasına İlişkin Yol Haritası Çalıştayı’na katıldı. Bu çalıştay, Roman vatandaşların hak arama yollarını daha iyi anlayabilmelerini sağlamak ve bu alanda kurumsal iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bakan Göktaş, projenin Arnavutluk’tan Bosna Hersek’e, Karadağ’dan Kuzey Makedonya’ya, Sırbistan, Türkiye ve Kosova’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığını ifade ederek, “Bugün sadece sorunlar konuşulmayacak. Tecrübe bilgiye, bilgi etkili çözümlere dönüşecek. Ortak akıl ve iş birliğiyle, hak temelli bir yaklaşım sahada somut sonuçlara çevrilecek” dedi.

KAPSAMLI BİR AÇILIM SÜRECİ BAŞLATTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2009 yılında kapsamlı bir Roman açılımı süreci başlatıldığına dikkat çeken Göktaş, “Hayata geçirdiğimiz bu açılımla, Roman vatandaşlarımızın hizmetlere erişimini güçlendirmede yeni bir dönemin kapısını araladık. İlgili kamu kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar tüm paydaşlarımızın katkılarıyla, pek çok proje hayata geçirdik. Ardından 2016-2021 Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı uygulamaya koyduk. Ana hedeflerimiz, Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve sosyoekonomik refah seviyelerini yükseltmektir” şeklinde konuştu.

HİZMETLERİMİZİN ETKİSİNİ ARTIRIYORUZ

Bakan Göktaş, Roman vatandaşlara yönelik ilk aşama eylem planı kapsamında yürütülen çalışmaların 2025’in sonunda tamamlanacağını, 2026-2030 dönemini kapsayan İkinci Aşama Eylem Planı çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Roman vatandaşlara yönelik faaliyetlerin sahada etkisini artırmak için yerelleşmeye önem verildiğini vurgulayan Göktaş, “Roman kültürünü yaşatan ve toplumsal aidiyeti güçlendiren özel günleri önemsiyoruz. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2021’den bu yana ‘8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü 25 ilimizde çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı şehirlerde 2009 yılından bu yana 6 bin 720 konut inşa ederek, hak sahiplerine teslim ettik. Bunun yanı sıra kadınları ve aileleri güçlendirmek için sosyal destek programları hayata geçirdik. Bu kapsamda Sosyal Dayanışma Merkezlerimizle (SODAM), psikososyal ve mesleki destekten kültürel, sportif kurslara kadar geniş bir yelpazede annelere, çocuklara ve ailelere hizmet veriyoruz. 2025 itibarıyla 87 SODAM ile vatandaşlarımıza aktif şekilde hizmet sunuyoruz” dedi.

KAPSAMLI BİR ENTEGRASYON PROJESİ

Bakan Göktaş ayrıca, Roman Entegrasyonu Projesi’nin üç ana alanı kapsadığını belirtti. Bunlar, “Birincisi, Romanlara ilişkin kamu politikalarını yaygınlaştırmak. İkincisi, sosyoekonomik entegrasyonu güçlendirmek; barınmadan eğitime, istihdamdan sağlığa, nüfus kaydından yeşil ve dijital dönüşüme kadar çeşitli alanlarda eşitliği desteklemek. Üçüncüsü de kurumlarımızın bu alandaki kapasitesini artırmak. Bu hedefleri şekillendirmek üzere bugün bu çalıştay gerçekleştiriliyor” şeklinde ifade etti.